|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 3.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oldrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. decembra 2025
Spišské Podhradie je centrom betlehemov, najmenší z nich si ľudia pozrú cez mikroskopickú kameru
Spišské Podhradie sa v súčasnosti stalo centrom betlehemov, deje sa tak vďaka výstave Betlehem ako symbol rodiny. Kým historické betlehemy vystavujú v Diecéznom múzeu v Spišskej Kapitule, súčasné betlehemy a ich ...
Zdieľať
2.12.2025 (SITA.sk) - Spišské Podhradie sa v súčasnosti stalo centrom betlehemov, deje sa tak vďaka výstave Betlehem ako symbol rodiny. Kým historické betlehemy vystavujú v Diecéznom múzeu v Spišskej Kapitule, súčasné betlehemy a ich podoby zase v Mestskej galérii v Spišskom Podhradí.
Ako pre agentúru SITA priblížila Dáša Uharčeková Pavúková z metského kultúrneho strediska a kurátorka výstavy, jedenásť historických betlehemov vznikalo v období 19. až začiatkom 20. storočia, pochádzajú zo zbierok Slovenského národného múzea – Historického múzea na Bratislavskom hrade. Unikátom priamo v Podhradí je betlehem menší ako päťcentová minca.
Staršie remeselné umelecké betlehemy zobrazujú klasicky Ježiška, Máriu a Jozefa, a ďalšie postavy, ktoré rozprávajú betlehemský príbeh. „Sú to všetko betlehemy slovenskej tvorby od bohato zdobených po jednoduchšie, drevené,“ opísal koordinátor projektov Spišskej diecézy Peter Matis. Diela sú veľkorozmerné a s veľkým počtom postavičiek, vsadené do rôznych scenérií.
Druhá časť výstavy v Podhradí na ulici Starý jarok je venovaná umelcom zo súčasnosti, ktorí pretransformovali betlehemskú realitu do súčasnosti.
„Na prvý pohľad ide možno o diela, ktoré akoby sa priamo netýkali betlehemu, ale je tam skutočne pretavená materinská a otcovská láska, ktorá je symbolom rodiny. Sú tam aj ďalšie rôzne symboly, ktoré odkazujú na rodinu v najširšom zmysle, symboly srdca, ruky, anjelov a toho, čím žijú súčasné rodiny v našej realite,“ priblížila Uharčeková Pavúková.
Dokopy ide o vyše 60 umeleckých diel od 30 autorov z celého Slovenska. Zahŕňajú podľa kurátorky maľbu, grafiku, mramor, zlato, keramiku, textilné techniky, i remeselnú a umeleckú drevorezbu.
Galéria v Podhradí zároveň ponúka súťažnú prehliadku betlehemov od tvorcov všetkých vekových kategórií. „Stretáva sa tu niekoľko unikátov, ktoré sú vytvorené rôznorodými technikami. Ide o betlehemy vo fľaši, zo šúpolia, dreva, papiera a podobne,“ vymenovala Uharčeková Pavúková.
Najväčšie z prezentovaných diel má podľa nej 307 krát 170 centimetrov. „Unikátom je určite najmenší vystavený betlehem zo striebra, vytvorený pomocou lasera. Meria 5 krát 5,4 krát 2,5 milimetra,“ dodala s tým, že návštevníci si ho môžu pozrieť pomocou mikroskopickej kamery. Napriek veľkosti však betlehemu podľa jej slov nič nechýba, zobrazená je tam Mária, svätý Jozef i dieťatko v maštaľke, rovnako aj Traja králi a pastier s ovečkou. Vystavené betlehemy si môže verejnosť pozrieť do 10. februára.
Zdroj: SITA.sk - Spišské Podhradie je centrom betlehemov, najmenší z nich si ľudia pozrú cez mikroskopickú kameru © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako pre agentúru SITA priblížila Dáša Uharčeková Pavúková z metského kultúrneho strediska a kurátorka výstavy, jedenásť historických betlehemov vznikalo v období 19. až začiatkom 20. storočia, pochádzajú zo zbierok Slovenského národného múzea – Historického múzea na Bratislavskom hrade. Unikátom priamo v Podhradí je betlehem menší ako päťcentová minca.
Od klasiky po súčasnosť
Staršie remeselné umelecké betlehemy zobrazujú klasicky Ježiška, Máriu a Jozefa, a ďalšie postavy, ktoré rozprávajú betlehemský príbeh. „Sú to všetko betlehemy slovenskej tvorby od bohato zdobených po jednoduchšie, drevené,“ opísal koordinátor projektov Spišskej diecézy Peter Matis. Diela sú veľkorozmerné a s veľkým počtom postavičiek, vsadené do rôznych scenérií.
Druhá časť výstavy v Podhradí na ulici Starý jarok je venovaná umelcom zo súčasnosti, ktorí pretransformovali betlehemskú realitu do súčasnosti.
„Na prvý pohľad ide možno o diela, ktoré akoby sa priamo netýkali betlehemu, ale je tam skutočne pretavená materinská a otcovská láska, ktorá je symbolom rodiny. Sú tam aj ďalšie rôzne symboly, ktoré odkazujú na rodinu v najširšom zmysle, symboly srdca, ruky, anjelov a toho, čím žijú súčasné rodiny v našej realite,“ priblížila Uharčeková Pavúková.
Desiatky umeleckých diel
Dokopy ide o vyše 60 umeleckých diel od 30 autorov z celého Slovenska. Zahŕňajú podľa kurátorky maľbu, grafiku, mramor, zlato, keramiku, textilné techniky, i remeselnú a umeleckú drevorezbu.
Galéria v Podhradí zároveň ponúka súťažnú prehliadku betlehemov od tvorcov všetkých vekových kategórií. „Stretáva sa tu niekoľko unikátov, ktoré sú vytvorené rôznorodými technikami. Ide o betlehemy vo fľaši, zo šúpolia, dreva, papiera a podobne,“ vymenovala Uharčeková Pavúková.
Najväčšie z prezentovaných diel má podľa nej 307 krát 170 centimetrov. „Unikátom je určite najmenší vystavený betlehem zo striebra, vytvorený pomocou lasera. Meria 5 krát 5,4 krát 2,5 milimetra,“ dodala s tým, že návštevníci si ho môžu pozrieť pomocou mikroskopickej kamery. Napriek veľkosti však betlehemu podľa jej slov nič nechýba, zobrazená je tam Mária, svätý Jozef i dieťatko v maštaľke, rovnako aj Traja králi a pastier s ovečkou. Vystavené betlehemy si môže verejnosť pozrieť do 10. februára.
Zdroj: SITA.sk - Spišské Podhradie je centrom betlehemov, najmenší z nich si ľudia pozrú cez mikroskopickú kameru © SITA Všetky práva vyhradené.
<< predchádzajúci článok
Okamurovi pred domom opäť viala ukrajinská vlajka
Okamurovi pred domom opäť viala ukrajinská vlajka