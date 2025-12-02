Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 3.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Oldrich
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. decembra 2025

Spišské Podhradie je centrom betlehemov, najmenší z nich si ľudia pozrú cez mikroskopickú kameru


Tagy: Betlehem Výstava

Spišské Podhradie sa v súčasnosti stalo centrom betlehemov, deje sa tak vďaka výstave Betlehem ako symbol rodiny. Kým historické betlehemy vystavujú v Diecéznom múzeu v Spišskej Kapitule, súčasné betlehemy a ich ...



Zdieľať
594326834_865615842582137_7186871386696663780_n 676x507 2.12.2025 (SITA.sk) - Spišské Podhradie sa v súčasnosti stalo centrom betlehemov, deje sa tak vďaka výstave Betlehem ako symbol rodiny. Kým historické betlehemy vystavujú v Diecéznom múzeu v Spišskej Kapitule, súčasné betlehemy a ich podoby zase v Mestskej galérii v Spišskom Podhradí.


Ako pre agentúru SITA priblížila Dáša Uharčeková Pavúková z metského kultúrneho strediska a kurátorka výstavy, jedenásť historických betlehemov vznikalo v období 19. až začiatkom 20. storočia, pochádzajú zo zbierok Slovenského národného múzea – Historického múzea na Bratislavskom hrade. Unikátom priamo v Podhradí je betlehem menší ako päťcentová minca.

Od klasiky po súčasnosť


Staršie remeselné umelecké betlehemy zobrazujú klasicky Ježiška, Máriu a Jozefa, a ďalšie postavy, ktoré rozprávajú betlehemský príbeh. „Sú to všetko betlehemy slovenskej tvorby od bohato zdobených po jednoduchšie, drevené,“ opísal koordinátor projektov Spišskej diecézy Peter Matis. Diela sú veľkorozmerné a s veľkým počtom postavičiek, vsadené do rôznych scenérií.

Druhá časť výstavy v Podhradí na ulici Starý jarok je venovaná umelcom zo súčasnosti, ktorí pretransformovali betlehemskú realitu do súčasnosti.

„Na prvý pohľad ide možno o diela, ktoré akoby sa priamo netýkali betlehemu, ale je tam skutočne pretavená materinská a otcovská láska, ktorá je symbolom rodiny. Sú tam aj ďalšie rôzne symboly, ktoré odkazujú na rodinu v najširšom zmysle, symboly srdca, ruky, anjelov a toho, čím žijú súčasné rodiny v našej realite,“ priblížila Uharčeková Pavúková.

Desiatky umeleckých diel


Dokopy ide o vyše 60 umeleckých diel od 30 autorov z celého Slovenska. Zahŕňajú podľa kurátorky maľbu, grafiku, mramor, zlato, keramiku, textilné techniky, i remeselnú a umeleckú drevorezbu.

Galéria v Podhradí zároveň ponúka súťažnú prehliadku betlehemov od tvorcov všetkých vekových kategórií. „Stretáva sa tu niekoľko unikátov, ktoré sú vytvorené rôznorodými technikami. Ide o betlehemy vo fľaši, zo šúpolia, dreva, papiera a podobne,“ vymenovala Uharčeková Pavúková.

Najväčšie z prezentovaných diel má podľa nej 307 krát 170 centimetrov. „Unikátom je určite najmenší vystavený betlehem zo striebra, vytvorený pomocou lasera. Meria 5 krát 5,4 krát 2,5 milimetra,“ dodala s tým, že návštevníci si ho môžu pozrieť pomocou mikroskopickej kamery. Napriek veľkosti však betlehemu podľa jej slov nič nechýba, zobrazená je tam Mária, svätý Jozef i dieťatko v maštaľke, rovnako aj Traja králi a pastier s ovečkou. Vystavené betlehemy si môže verejnosť pozrieť do 10. februára.


Zdroj: SITA.sk - Spišské Podhradie je centrom betlehemov, najmenší z nich si ľudia pozrú cez mikroskopickú kameru © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Betlehem Výstava
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Okamurovi pred domom opäť viala ukrajinská vlajka

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 