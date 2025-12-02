Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Hudba

02. decembra 2025

Video: Xindl X a E. Drobná nahrali pieseň k novej komédii Dream Team


Filmová novinka pochádza od tvorcov úspešných slovenských komédií. Réžie sa ujal Jonáš Karásek, režisér čiernej komédie Invalid.



Video: Xindl X a E. Drobná nahrali pieseň k novej komédii Dream Team

Rok 2026 odštartuje v kinách nová česko-slovenská komédia Dream Team. Rovnomenná pieseň k snímke „o sne, ktorý sa musí splniť za každú cenu“, inšpirovanej skutočným príbehom, má rovnako česko-slovenský rozmer. „Už keď som tú pieseň skladal, predstavoval som si, že ju so mnou naspieva Emma Drobná. Má super hlas, ktorý dodal pesničke ´šmrnc´,“ hovorí spevák Ondřej Ládek alias Xindl X.


Drobnej prišlo spojenie s českým pesničkárom ako skvelý nápad. „Na skladbe pracovali aj Jenda Vávra a Rony Janeček, s ktorými som spolupracovala už v minulosti, takže to bolo veľmi príjemné tvorenie so skúsenými a inšpiratívnymi ľuďmi. Preto keď ma Peťa Polnišová oslovila na spoluprácu, ani chvíľu som neváhala,“ komentovala genézu pesničky Emma Drobná.

Filmová novinka pochádza od tvorcov úspešných slovenských komédií. Réžie sa ujal Jonáš Karásek, režisér čiernej komédie Invalid. Producentmi športovej komédie Dream Team sú spomínaná Petra Polnišová a Juraj Brocko, ktorí stoja za diváckymi hitmi Známi neznámi a Jedeme na teambuilding, a Jakub Prachař.



Autorom scenára je Petr Kolečko. „Keď môj najobľúbenejší scenárista napíše film o mojom najobľúbenejšom športe a do hlavnej úlohy obsadí môjho najobľúbenejšieho herca, je celkom jasné, že k takému filmu prosto musím napísať pesničku. V texte som sa snažil nájsť paralely medzi životom a medzi touto mojou obľúbenou hrou,“ dodal Xindl X.

V hlavných úlohách sa predstavia Martin Hofmann, Jakub Prachař, Petra Polnišová a Martin Polišenský. Obsadenie dopĺňajú Miroslav Krobot, Sara Sandeva, Bekim či Samo Procházka. Ako ďalej informuje distribučná spoločnosť Itafilm, komédia príde do kín na nový rok, no vybrané kiná ju uvedú v predpremiérach už počas vianočných sviatkov.

Film Dream Team je inšpirovaný skutočným príbehom, ktorý sa stal v roku 2000 na paralympiáde v Sydney, keď za španielsky tím súťažili takmer výlučne zdraví športovci. „Tvorcovia sa týmto námetom inšpirovali a v spolupráci so scenáristom Petrom Kolečkom vytvorili vlastný príbeh. Za kameru sa postavil ďalší talentovaný filmár Martin Žiaran, zodpovedný za vizuálnu stránku diváckych hitov ako Duchoň, Vlny či Učiteľka,“ dodáva distribučná spoločnosť.

