Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Kotlár žiada prokuratúru, aby sa zaoberala analýzou mRNA vakcín

Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár žiada generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby bezodkladne konal v súvislosti s výsledkami analýzy šarží vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii. Tie podľa neho ukázali, že vo všetkých testovaných šaržiach mRNA vakcín sa nachádzala genetická informácia, ktorá má schopnosť modifikovať ľudské DNA. To podľa neho môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. Splnomocnenec o tom informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii.





"Výsledky analýzy všetkých analyzovaných šarží dokázali, že v každej jednej ampule sa nachádza enormne vysoké množstvo DNA vektoru, ktorý kóduje kazetu pre syntézu S proteínu, ak nie aj iné proteíny," uviedol splnomocnenec. Genetická informácia obsiahnutá vo vakcínach podľa jeho slov je schopná integrovať sa do ľudskej jadrovej DNA. "Následne sa takýto ľudský organizmus stáva, nebojím sa povedať, oficiálne geneticky modifikovaným organizmom," dodal s tým, že môže ísť o trvalý jav, ktorý môže spôsobiť napríklad vznik nádorových ochorení.

Zistenia považuje za škandalózne a používanie daných vakcín by malo byť podľa neho na Slovensku okamžite zakázané. "Generálny prokurátor by mal okamžite konať. Vedecká obec by mala biť na poplach a všetci propagátori vakcíny by mali stiahnuť uši. Skromne, ale suverénne povedané, sme jednou z mála krajín na svete, ak nie jediná, ktorá zrealizovala takéto analýzy a aj ich zverejňuje," skonštatoval Kotlár. Očkovaní Slováci zároveň podľa neho majú plné právo informovať sa, prečo im bola podávaná experimentálna génová terapia a vymáhať odškodné.



Z bezpečnostných dôvodov nechcel informovať o tom, ako analýza prebiehala, kde a ani kto ju vykonal. Tvrdí, že sa na nej podieľali aj slovenskí odborníci. Podrobné informácie chce poskytnúť Generálnej prokuratúre (GP) SR aj vláde.



"Zrealizovaný postup, priebeh, výsledky budem kompletne prezentovať na vláde, som pripravený stihnúť termín do 31. marca 2025 podľa zadania," uviedol. Dodal, že je ochotný problematiku vysvetliť aj prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu. "Verejne ho žiadam a vyzývam, aby prestal dehonestovať prácu splnomocnenca vlády, prestal rozprávať o nanočipoch a nevyjadroval sa k téme, ktorej nerozumie," poznamenal Kotlár.



Ako uviedol, o výsledkoch analýzy už informoval ministra zdravotníctva a sociálnych služieb v USA, riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) i americkú ministerku spravodlivosti. Tiež vybrané ministerstvá zdravotníctva iných štátov a zástupcov svetovej vedeckej obce.