Trump: Putinovo vyhlásenie o prímerí na Ukrajine je sľubné, no neúplné

Ak Rusko odmietne plán prímeria v konflikte na Ukrajine, bude to pre svet "veľké sklamanie", vyhlásil vo štvrtok americký prezident Donald Trump.





"Diskutovalo sa už o mnohých detailoch konečnej dohody. Teraz uvidíme, či sa k nej Rusko pripojí. Pokiaľ nie, bude to pre svet veľké sklamanie," ozrejmil americký prezident. Podľa republikána šéf Kremľa Vladimir Putin vydal vo štvrtok "veľmi sľubné vyhlásenie" k možnému prímeriu, no Trump tvrdí, že ešte "nie je úplné".Ruský prezident vo štvrtok povedal, že Rusko súhlasí s návrhmi Spojených štátov na prímerie na Ukrajine, ale prípadná dohoda by sa musela zaoberať základnými príčinami konfliktu. Zdôraznil, že existujú otázky, o ktorých musia Rusi hovoriť s Američanmi a možno so samotným Trumpom, ktorému možno zatelefonuje. "Podporujeme myšlienku ukončenia tohto konfliktu mierovými prostriedkami," dodal ruský líder."Rád by som sa s ním stretol alebo porozprával. Musíme to však mať rýchlo za sebou," zdôraznil šéf Bieleho domu.Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že dúfa v súhlas Kremľa s americkým návrhom na 30-dňové prímerie, ktorý Ukrajina podporila. Putin sa šéfovi Bieleho domu zároveň poďakoval za úsilie ukončiť vojnu.