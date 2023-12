Spojenci opozičného lídra Navaľného obišli cenzúru Kremľa, bilbordy žiadajú občanov, aby hlasovali proti Putinovi

Bilbordy v Moskve

7.12.2023 (SITA.sk) - Opoziční aktivisti v Rusku vymysleli spôsob, ako obísť cenzúru Kremľa a zároveň vyzvať občanov, aby vo voľbách na budúci rok hlasovali proti súčasnému vodcovi Vladimirovi Putinovi - bilbordy zamaskované ako novoročné privítanie.Protikorupčná nadácia založená uväzneným opozičným lídrom Alexejom Navaľným zaplatila za bilbordy v Moskve, Petrohrade a ďalších ruských mestách s nápismi „Rusko“ a „Šťastný nový rok“.Internetová adresa a QR kód vytlačený na týchto nápisoch ich však presmerovali na stránku s názvom „Rusko bez Putina“.Na nej boli voliči vyzývaní, aby sa postavili proti dlhoročnému ruskému vodcovi, teda v deň, ktorý ruskí zákonodarcovia stanovili ako termín konania prezidentských volieb.Na stránke sa uvádza, že voľby sú pre Putina dôležité skôr ako referendum o tom, či Rusi schvaľujú jeho vojnu na Ukrajine, než ako skutočný súboj o prezidentský úrad.„Chápeme, že slobodné a spravodlivé voľby v Rusku, ako v každej civilizovanej európskej krajine, bohužiaľ neexistujú,“ povedal Navaľného spolupracovník Ivan Ždanov pre agentúru AP.Ždanov povedal, že sa zdá nepravdepodobné, že by agentúra, ktorá bilbordy umiestnila, vopred skontrolovala obsah webovej stránky. Redaktori agentúry AP si všimli, že niekoľko z nich bolo vo štvrtok pomerne rýchlo odstránených.Sedemdesiatjedenročný Putin ešte neoznámil svoju kandidatúru na piate funkčné obdobie, ale všeobecne sa očakáva, že tak čoskoro urobí.Ždanov pripustil, že kampaň pravdepodobne nepripraví Putina o funkciu. Opozičná skupina tiež nenavrhuje kandidáta, ktorý by vyzval Putina, a tvrdí, že súčasné represie to „znemožňujú“.„Deväťdesiatdeväť percent predstaviteľov opozície, ktorí sa postavili proti Putinovi, je teraz buď vo väzení, alebo v zahraničí,“ povedal Ždanov.Navaľnyj, ktorý je najväčším Putinovým politickým oponentom, si v súčasnosti odpykáva viac ako 30-ročný trest za odsúdenie za extrémizmus a ďalšie obvinenia, ktoré jeho stúpenci označujú za politicky motivované.Úlohou jeho tímu je teraz „presvedčiť čo najviac ľudí“, že zapojiť sa do politiky je dôležité a že „všetky ich problémy súvisia s vojnou, mobilizáciou, smrťou vojakov na fronte, rastúcimi cenami a izoláciou Ruska“. „Ich príčinou je Vladimir Putin,“ povedal Ždanov.Webová stránka prepojená s bilbordovou kampaňou vyzýva Rusov, aby presvedčili desať ľudí, aby hlasovali proti Putinovi, a to aj prostredníctvom telefonovania ľuďom, zverejňovania na sociálnych sieťach, kreslenia grafitov a distribúcie letákov.