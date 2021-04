Spojené arabské emiráty majú prvú astronautku, podstúpi výcvik v stredisku NASA

Dvojica z viac ako štyritisíc záujemcov

Úspechy vo vesmírnom programe

10.4.2021- Spojené arabské emiráty (SAE) vymenovali svoju prvú astronautku. Jej meno je Núra Matrúši. Šejk Muhammad ibn Rášid Maktúm to oznámil v sobotu na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. Okrem toho potvrdil, že krajina má aj ďalšieho astronauta, ktorým je Muhammad Mullá.Vláda v promo videu uviedla, že Matrúši sa narodila v roku 1993 a pracovala v National Petroleum Construction Co. so sídlom v Abú Zabí. Jej kolega prišiel na svet v roku 1988 a pracuje ako pilot dubajskej polície, kde vedie jej výcvikové oddelenie.Dvojicu vybrali z viac ako štyritisíc záujemcov z celých emirátov. Teraz budú musieť podstúpiť výcvik v Johnsonovom vesmírnom stredisku amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) v texaskom Houstone.V roku 2019 sa stal Hazzá Mansúrí prvým astronautom zo SAE vo vesmíre. Na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) strávil osem dní.SAE v uplynulom období slávia úspechy vo vesmírnom programe. Vo februári sa im podarilo dostať na obežnú dráhu planéty Mars sondu Amal, čo v preklade znamená nádej. Krajina verí, že v roku 2024 sa jej podarí dostať na Mesiac sondu bez ľudskej posádky.Takisto by radi do roku 2117 vybudovali na Marse ľudskú kolóniu.