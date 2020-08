Spojené arabské emiráty spustili prevádzku prvej jadrovej elektrárne na Arabskom polostrove

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.8.2020 (Webnoviny.sk) - Spojené arabské emiráty (SAE) úspešne naštartovali prvý reaktor a spustili prevádzku vo svojej jadrovej elektrárni, ktorá je prvá na Arabskom polostrove. V sobotu o tom informovali tamojšie úrady.Jadrová elektráreň Baraka, ktorá sa nachádza v púšti na západe emirátov pri hranici so Saudskou Arábiou, podľa vedcov dosiahla svoju "prvú kritikalitu". To je stav, keď je jadrová reťazová reakcia v reaktore sebestačná.Elektráreň Baraka stála 20 miliárd dolárov a SAE ju postavili s pomocou Južnej Kórey. Spomínaný jadrový reaktor bude neskôr vyrábať elektrinu a napoja ho na rozvodnú sieť krajiny, píše tlačová agentúra AP.Spojené štáty americké pochválili SAE za to, že sa zaviazali v rámci svojho jadrového programu nezaobstarať si prostriedky na obohacovanie a prepracovanie, čo im bráni vo výrobe uránu na zbrane.Podľa USA je to modelová dohoda pre ostatné štáty, ktoré chcú jadrovú energiu a zároveň podporujú nešírenie jadrových zbraní.