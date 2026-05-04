Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
04. mája 2026
Spojené emiráty odsúdili útok dronmi na svoj ropný tanker: Revolučné gardy sú piráti
Podľa štátneho ropného gigantu ADNOC zasiahli dve bezpilotné lietadlá loď MV Barakah pri pobreží Ománu. Spojené arabské ...
Spojené arabské emiráty v pondelok ostro odsúdili iránsky dronový útok na ropný tanker spoločnosti ADNOC v zablokovanom Hormuzskom prielive, v čase keď sa Spojené štáty chystali začať sprevádzať obchodné lode cez túto strategickú vodnú cestu.
„Útoky na obchodné plavidlá a využívanie Hormuzského prielivu ako nástroja ekonomického nátlaku či vydierania predstavujú akty pirátstva zo strany Revolučných gárd,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí SAE.
Pod ochranou amerického námorníctva
Podľa štátneho ropného gigantu ADNOC zasiahli dve bezpilotné lietadlá loď MV Barakah pri pobreží Ománu. Nikto nebol zranený a tanker nebol naložený. Incident sa odohral krátko predtým, ako americký prezident Donald Trump oznámil, že americké námorníctvo začne od pondelka sprevádzať obchodné lode prechádzajúce prielivom.
Britská agentúra UK Maritime Trade Operations už v nedeľu večer informovala, že neznáme projektily zasiahli v oblasti jedno z plavidiel.
Irán si udržiava kontrolu nad Hormuzským prielivom, zatiaľ čo Spojené štáty zaviedli námornú blokádu iránskych prístavov. Americké centrálne velenie uviedlo, že na eskortovanie lodí nasadí raketové torpédoborce, viac než 100 lietadiel a bezpilotných systémov a približne 15‑tisíc príslušníkov ozbrojených síl.
Deväťsto nehybných lodí
Podľa údajov námornej spravodajskej spoločnosti AXSMarine sa k 29. aprílu v Perzskom zálive nachádzalo viac ako 900 obchodných plavidiel, zatiaľ čo na začiatku konfliktu koncom februára ich bolo vyše 1 100.
Iránske štátne médiá v pondelok informovali, že armáda zasiahla raketami americkú vojenskú fregatu, ktorá sa pokúsila vplávať do prielivu, a zahnali ju na ústup. Centrálne velenie amerického námorníctva akýkoľvek útok popiera.
Rokovania medzi Washingtonom a Teheránom, ktoré by okrem iného mali viesť k obnoveniu plavby v strategickej úžine, ostávajú na mŕtvom bode od 8. apríla, keď do platnosti vstúpilo dočasné prímerie.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
