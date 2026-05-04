Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
04. mája 2026
Spolupracujúci obvinený z kauzy korupcie na finančnej správe uzavrel dohodu o vine a treste, súd ju potvrdil
Vec bola pôvodne rozpracovaná Úradom špeciálnej prokuratúry. Špecializovaný trestný súd v Pezinku ...
4.5.2026 (SITA.sk) - Vec bola pôvodne rozpracovaná Úradom špeciálnej prokuratúry.
Špecializovaný trestný súd v Pezinku schválil rozsudkom dohodu o vine a treste uzavretú medzi prokurátorkou Krajskej prokuratúry v Nitre a spolupracujúcim obvineným Patrikom Pučekom, týkajúcu sa trestného činu podplácania.
Ako ďalej informoval námestník krajského prokurátora v Nitre Jaroslav Maček, vec bola pôvodne rozpracovaná Úradom špeciálnej prokuratúry, pričom jeden zo skutkov odhalil korupčné správanie vysokopostaveného príslušníka Kriminálneho úradu finančnej správy.
Konkrétne išlo o Štefana Palatického, ktorý v samostatnom trestnom konaní dostal peňažný trest 80-tisíc eur. Samotný spolupracujúci obvinený dostal v rámci dohody peňažný trest 7 000 eur. Pokiaľ by ho nezaplatil, súd určil náhrady trest šesť mesiacov väzenia.
„Samosudca z obsahu spisového materiálu nezistil žiadne pochybnosti o tom, že skutok, ktorý je obvinenému kladený za vinu, sa stal, má znaky stíhaného trestného činu a nie sú pochybnosti, že ho spáchal obvinený,“ skonštatoval sudca v rozsudku.
Najvyšší súd SR v novembri 2025 potvrdil odsudzujúci rozsudok v trestnej veci obžalovaného Štefana Palatického a ďalších osôb, ktorá sa týkala korupčnej schémy na Kriminálnom úrade finančnej správy (KÚFS) v Nitre.
Ako vtedy na sociálnej sieti informoval prokurátor Daniel Lipšic, pred novelizáciou Trestného zákona v roku 2024 by hlavný obžalovaný dostal nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere päť až 12 rokov. V po novelizácii podľa neho „vyviazol“ s peňažným trestom vo výške 80-tisíc eur.
Úrad špeciálnej prokuratúry podal ešte v novembri 2023 na Špecializovaný trestný súd obžalobu na bývalého príslušníka Kriminálneho úradu finančnej správy Štefana Palatického pre zločin prijímania úplatku spolupáchateľstvom a ďalší korupčný skutok, ktorých sa dopustil v súvislosti s výkonom povolania.
Zdroj: SITA.sk - Spolupracujúci obvinený z kauzy korupcie na finančnej správe uzavrel dohodu o vine a treste, súd ju potvrdil © SITA Všetky práva vyhradené.
Korupčná schéma
