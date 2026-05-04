Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 4.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Florián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

04. mája 2026

Spolupracujúci obvinený z kauzy korupcie na finančnej správe uzavrel dohodu o vine a treste, súd ju potvrdil


Tagy: Korupcia na Slovensku Podplácanie Súdny proces

Vec bola pôvodne rozpracovaná Úradom špeciálnej prokuratúry. Špecializovaný trestný súd v Pezinku ...



Zdieľať
gettyimages 1494529981 scaled 1 676x451 4.5.2026 (SITA.sk) - Vec bola pôvodne rozpracovaná Úradom špeciálnej prokuratúry.


Špecializovaný trestný súd v Pezinku schválil rozsudkom dohodu o vine a treste uzavretú medzi prokurátorkou Krajskej prokuratúry v Nitre a spolupracujúcim obvineným Patrikom Pučekom, týkajúcu sa trestného činu podplácania.

Ako ďalej informoval námestník krajského prokurátora v Nitre Jaroslav Maček, vec bola pôvodne rozpracovaná Úradom špeciálnej prokuratúry, pričom jeden zo skutkov odhalil korupčné správanie vysokopostaveného príslušníka Kriminálneho úradu finančnej správy.

Konkrétne išlo o Štefana Palatického, ktorý v samostatnom trestnom konaní dostal peňažný trest 80-tisíc eur. Samotný spolupracujúci obvinený dostal v rámci dohody peňažný trest 7 000 eur. Pokiaľ by ho nezaplatil, súd určil náhrady trest šesť mesiacov väzenia.

„Samosudca z obsahu spisového materiálu nezistil žiadne pochybnosti o tom, že skutok, ktorý je obvinenému kladený za vinu, sa stal, má znaky stíhaného trestného činu a nie sú pochybnosti, že ho spáchal obvinený,“ skonštatoval sudca v rozsudku.

Korupčná schéma


Najvyšší súd SR v novembri 2025 potvrdil odsudzujúci rozsudok v trestnej veci obžalovaného Štefana Palatického a ďalších osôb, ktorá sa týkala korupčnej schémy na Kriminálnom úrade finančnej správy (KÚFS) v Nitre.

Ako vtedy na sociálnej sieti informoval prokurátor Daniel Lipšic, pred novelizáciou Trestného zákona v roku 2024 by hlavný obžalovaný dostal nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere päť až 12 rokov. V po novelizácii podľa neho „vyviazol“ s peňažným trestom vo výške 80-tisíc eur.

Úrad špeciálnej prokuratúry podal ešte v novembri 2023 na Špecializovaný trestný súd obžalobu na bývalého príslušníka Kriminálneho úradu finančnej správy Štefana Palatického pre zločin prijímania úplatku spolupáchateľstvom a ďalší korupčný skutok, ktorých sa dopustil v súvislosti s výkonom povolania.


Zdroj: SITA.sk - Spolupracujúci obvinený z kauzy korupcie na finančnej správe uzavrel dohodu o vine a treste, súd ju potvrdil © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Korupcia na Slovensku Podplácanie Súdny proces
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Spojené emiráty odsúdili útok dronmi na svoj ropný tanker: Revolučné gardy sú piráti
<< predchádzajúci článok
Španielska polícia zadržala rekordnú zásielku kokaínu, môže ísť až o 40 ton

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 