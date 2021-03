Spojené kráľovstvo sa pripravuje na uvoľnenie opatrení, postupne sa budú môcť stretávať aj ľudia

Žiaci sa vrátia do škôl

Otvoria aj ubytovacie zariadenia

4.3.2021 (Webnoviny.sk) - Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa pripravuje na postupné uvoľnenie opatrení, ktoré boli zavedené v súvislosti s pandémiou COVID-19 . Britský premiér Boris Johnson predstavil 22. februára plán uvoľňovania opatrení. Plán je rozdelený na etapy, ktoré sa viažu na konkrétny dátum.Bude ešte potrebné, aby bola každá etapa odobrená po konzultácii s odborníkmi. Naďalej však platí, že cestujúci prichádzajúci zo všetkých krajín sú povinní sa preukázať negatívnym PCR alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19. Zároveň musia všetci cestujúci prichádzajúci do Spojeného kráľovstva po príchode do krajiny absolvovať test na COVID-19 na druhý a ôsmy deň povinnej karantény.Vykonanie testov neumožňuje skrátenie povinnej 10-dňovej karantény. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Ako ďalej rezort diplomacie priblížil, v prvej etape sa od pondelka 8. marca plánuje návrat žiakov a študentov do škôl, pričom na školách sa bude testovať dvakrát do týždňa. Ľudia sa budú môcť začať rekreovať a športovať v exteriéri, ale iba v rámci jednej domácnosti alebo „bubliny“ maximálne s jednou osobou z inej domácnosti.Zároveň budú povolené návštevy opatrovateľských centier pre jednu pravidelne prichádzajúcu osobu. V rámci prvej etapy by mal od 29. marca platiť napríklad koniec opatrenia „zostaňte doma“, avšak viacero reštrikcií zostáva v platnosti. Bude povolené stretávanie sa v exteriéri maximálne šiestich osôb z dvoch domácnosti. Cestovanie do zahraničia, až na výnimky, zostane zakázané pre riziko dovozu mutácií vírusu.V rámci druhej etapy, nie skôr ako 12. apríla, sa plánuje otváranie obchodov s iným než základným tovarom. Otvoria sa tiež napríklad kaderníctva, verejné budovy či komunitné centrá. Pohostinské zariadenia budú môcť obsluhovať vonku. V tejto etape by mala byť účasť na pohreboch do 30 ľudí, v prípade svadieb do 15 osôb.V tretej etape, nie skôr ako 1. mája, bude vláda pokračovať v postupnom uvoľňovaní, ale zhromaždenia nad 30 ľudí budú aj naďalej zakázané. Postupne budú upravované odporúčania súvisiace s dodržiavaním odstupu medzi rodinami a priateľmi. Väčšina obchodných prevádzok, aj tých najrizikovejších, bude otvorená. Otvoria sa tiež ubytovacie zariadenia.Nie skôr ako 21. júna, v rámci štvrtej etapy, britská vláda očakáva zrušenie všetkých obmedzení sociálneho kontaktu. Mali by sa otvoriť aj nočné kluby. Zároveň by sa mali uvoľňovať obmedzenia na organizovanie masových akcií, napríklad šport či koncerty.„To všetko pod pohľadom odborníkov, ktorí budú vyhodnocovať situáciu. Naďalej bude odporúčané dodržiavať základný princíp rúško, odstup, ruky. Pokračovať bude testovanie aj očkovanie,“ dopĺňa MZVEZ SR.