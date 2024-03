Spojené štáty a Japonsko iniciujú rezolúciu, vyzývajú všetky štáty na zákaz jadrových zbraní vo vesmíre

Znepokojivá "protisatelitná" zbraň

19.3.2024 (SITA.sk) - Spojené štáty a Japonsko iniciujú v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (BR OSN) rezolúciu, ktorá vyzýva všetky štáty, aby nevyvíjali a neumiestňovali jadrové zbrane vo vesmíre.V pondelok to oznámila americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomas-Greenfield , podľa ktorej „akékoľvek umiestnenie jadrových zbraní na obežnú dráhu okolo Zeme by bolo bezprecedentné, nebezpečné a neprijateľné“.Oznámeniu predchádzala februárová správa, ktorú potvrdil Biely dom, že Rusko si zaobstaralo „znepokojivú“ protisatelitnú zbraň, hoci ešte nie je funkčná. Ruský vodca Vladimir Putin neskôr vyhlásil, že Moskva nemá v úmysle umiestňovať vo vesmíre jadrové zbrane a vyvíja len vesmírne kapacity podobné tým americkým.Japonská ministerka zahraničia Jóko Kamikawa , ktorá predsedala predmetnému stretnutiu BR OSN, sa vyjadrila, že aj počas „konfrontačného prostredia“ studenej vojny sa rivali dohodli, že zabezpečia, aby vo vesmíre zostal pokoj. Tento zákaz uvádzania akýchkoľvek zbraní hromadného ničenia na obežnú dráhu sa musí dodržiavať aj dnes, povedala.Námestník ruského veľvyslanca Dmitrij Poljanskij sa vyjadril, že prvotný dojem Moskvy je, že navrhovaná rezolúcia je „ďalší propagandistický kúsok Washingtonu“, „veľmi spolitizovaný“ a „odvedený od reality“. Daný text skritizoval s tým, že jeho znenie nebolo vypracované odborníkmi a ani sa o ňom nediskutovalo na špecializovaných medzinárodných platformách, ako je Konferencia OSN o odzbrojení alebo Výbor OSN pre vesmír.Umiestnenie jadrových zbraní a ďalších zbraní hromadného ničenia na zemskú orbitu a vo vesmíre zakazuje Kozmický dohovor, ktorého stranami je zhruba 114 štátov vrátane USA a Ruska. Thomas-Greenfield uviedla, že všetky strany zmluvy sa musia zaviazať k zákazu jadrových a iných ničivých zbraní, „a musíme vyzvať všetky členské štáty, ktoré ešte nie sú jej zmluvnými stranami, aby k nej bezodkladne pristúpili“.Bezpečnostnej rade OSN sa prihovoril aj generálny tajomník OSN António Guterres . Ako uviedol, „geopolitické napätie a nedôvera eskalovali riziko jadrovej vojny na najvyšší bod za posledné desaťročia“.Spomenul pritom oscarový film Oppenheimer, o fyzikovi Robertovi Oppenheimerovi, ktorý sa podieľal na vývoji prvej atómovej bomby, ktorý podľa neho „priniesol krutú realitu nukleárneho súdneho dňa do života pre milióny ľudí na celom svete“. „Ľudstvo nemôže prežiť pokračovanie Oppenheimera“, dodal.