Žilinka koná proti záujmom spravodlivosti, podľa Progresívneho Slovenska je to snaha o pomstu (video)

Úrad Špeciálnej prokuratúry končí svoju činnosť od stredy 20. marca. Prokurátori budú pôsobiť na rôznych oddeleniach v rámci generálnej prokuratúry a spisy prípadov v prípravnom konaní prejdú na krajské prokuratúry. Vládna koalícia argumentovala potrebou úrad zrušiť pre jeho „systémovú zaujatosť".

19.3.2024 (SITA.sk) - Za prípadné komplikácie v trestných konaniach, ktoré môže spôsobiť zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry bude zodpovedný minister spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ) aj generálny prokurátor Maroš Žilinka Ako na utorkovej tlačovej konferencii povedala poslankyňa progresívneho Slovenska Zuzana Števulová , Susko by ako predkladateľ koaličnej novely Trestného zákona v prípade zastavenia stíhaní alebo výrazných prieťahov v medializovaných kauzách mal prijať osobnú zodpovednosť a odstúpiť. Števulovej kolegovi Branislavovi Vančovi sa zase nepáči, ako generálny prokurátor prerozdelil prokurátorov ÚŠP v rámci generálnej prokuratúry a tiež fakt, že o veci nekomunikuje.„Maroš Žilinka ich posadil na v podstate úradnícke pozície," povedal Vančo s tým, že to svedčí o tom, že generálny prokurátor sa stal „nástrojom Ficovej pomsty" a nekoná v prospech verejného záujmu. Ak Žilinka nevysvetlí, podľa akého kľúča rozhodoval o prerozdelení prokurátor, malo by mu podľa progresívcov hroziť disciplinárne stíhanie. Na to je však momentálne potrebných 90 hlasov poslancov, ktorými opozícia nedisponuje.Predseda PS Michal Šimečka zdôraznil, že zrušenie ÚŠP je zatiaľ jediným výrazným úspechom vlády Roberta Fica a pomôže to len zopár ľuďom blízkym šéfovi Smeru-SD. „Ide im o pomstu, beztrestnosť, amnestiu," doplnil Šimečka.