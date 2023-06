Spojené štáty americké uvalili sankcie na firmy s kontaktmi na Wagnerovu skupinu

Firmy dotovali Wagnerovcov

Sídla po celom svete

28.6.2023 (SITA.sk) - USA uvalili sankcie proti štyrom firmám pre kontakty s ruskou žoldnierskou Wagnerovou skupinou.Sankcie, ktoré Washington prijal v utorok, sa týkajú firiem v Stredoafrickej republike, Spojených arabských emirátoch a Rusku. Nesúvisia pritom s víkendovou vzburou Wagnerovej skupiny. USA v minulosti viackrát zaviedli sankcie proti tejto skupine a jej zakladateľovi Jevgenijovi Prigožinovi Americké ministerstvo financií uviedlo, že dôvodom sankcií sú tajné dohody postihnutých firiem v oblasti obchodu so zlatom s Wagnerovou skupinou. Tieto obchody poskytli wagnerovcom financie na udržiavanie a rozširovanie ozbrojených síl na Ukrajine a v Afrike.Sankcie USA sa týkajú ťažobných spoločností Diamville SAU a Midas Ressources SARLU sídliacich v Stredoafrickej republike, firmy Limited Liability Company DM sídliacej v Rusku a spoločnosti Industrial Resources General Trading so sídlom v Dubaji.Terčom sankcií je aj predstaviteľ Wagnerovej skupiny Andrej Ivanov, ktorý spolupracoval s vládou Mali v oblasti obchodu so zbraňami, ťažobných projektov a ďalších aktivít Wagnerovej skupiny v Mali.