Poslanci nehlasovali o novele školského zákona, ktorá reaguje na snahy prezentovať kontroverzné myšlienky o sexualite

Rešpektovanie práv rodičov

Sexuálna výchova

28.6.2023 (SITA.sk) - O novele školského zákona od poslanca Richarda Vašečku OĽaNO a priatelia) dnes Národná rada SR nehlasovala. Poslanci totiž neschválili možnosť hlasovať o pozmeňujúcom návrhu predkladateľa v skrátenom legislatívnom konaní.Právna úprava mala od septembra zaradiť medzi princípy výchovy a vzdelávania aj rešpektovanie práv rodičov zabezpečovať výchovu a vzdelávanie v zhode s ich náboženským a filozofickým presvedčením, a stanovuje minimálny rámec, ako si môžu rodičia toto právo vo vzťahu k škole uplatniť.„Návrh reaguje na prax, keď sa rôzne organizácie, ale aj učitelia, snažia na školách prezentovať kontroverzné myšlienky o sexualite, s ktorými môžu mať mnohí rodičia problém. Ide napr. o nevhodné publikácie o tzv. sexuálnej a vzťahovej výchove, ktoré sú ponúkané ako edukačné publikácie na školy," tvrdí Vašečka.Publikácie idú podľa navrhovateľa mimo rámec výchovy k manželstvu a rodičovstvu, a svojou povahou môžu zasiahnuť do práv rodičov na výchovu detí v súlade s ich presvedčením. Schválením novely by sa mala osobitne zaviesť povinnosť školy vopred informovať rodičov o výchove v oblasti sexuálneho správania, ktoré sa vzhľadom na aktuálnu skúsenosť a pobúrenie časti rodičov s novými publikáciami javí ako najpálčivejšia oblasť.Škola by tak bola povinná vopred informovať rodičov o zamýšľanej výchove a pred jej realizáciou si vyžiadať informovaný súhlas rodiča.