Spojené štáty chcú zvýšiť produkciu delostreleckej munície, rastie aj dopyt zo strany Ukrajiny

Ukrajina už využíva pomoc

Vlastná produkcia munície

11.8.2023 (SITA.sk) - USA plánujú zvýšiť produkciu 155-milimetrovej delostreleckej munície a od budúceho roka vyrábať 80-tisíc kusov mesačne. Uviedol to tlačový tajomník Pentagonu Pat Ryder. Vyhlásil to v čase, keď rastie dopyt Ukrajiny po munícii podľa štandardov NATO . Informuje o tom web Kyiv Independent.Od februára 2022 USA zvýšili produkciu 155-milimetrových projektilov zo 14-tisíc na 24-tisíc mesačne, povedal Ryder. Dodal, že kazetová munícia, ktorú USA poskytli Kyjivu, už Ukrajine pomáha na frontových líniách.„Máme všetky náznaky, že ukrajinské sily tieto zbrane na bojisku nasadzujú vhodne, ako uviedli, že budú,“ konštatoval.Ukrajinská štátna zbrojárska firma Ukroboronprom začiatkom júna ohlásila plány, že začne so svojou vlastnou produkciou 155-milimetrovej delostreleckej munície. Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov v marci povedal, že Ukrajina mesačne používa 110-tisíc kusov 155-milimetrovej munície, čiže len štvrtinu z toho, čo používa Rusko.