Ukrajinskí vojaci napriek ťažkej situácii dokázali zázrak, zatlačili Rusov do defenzívy

11.8.2023 (SITA.sk) - Ofenzíva Ozbrojených síl Ukrajiny podľa amerického ministerstva obrany dosahuje výrazné výsledky v situácii, ktorá nie je ideálna.„Ukrajinci napriek všetkému dokázali zatlačiť Rusov do defenzívnych pozícií, čo je zázrak vzhľadom na stav ukrajinskej armády v čase ruskej invázie,“ povedal hovorca Pentagonu , brigádny generál Patrick Ryder. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.„Je dôležité pozerať sa na to v perspektíve, z hľadiska príležitostí, ktoré dokázali vytvoriť a implementovať vo veľmi krátkom období,“ konštatoval Ryder. „Takže sú to vynikajúce výsledky v situácii, ktorá nie je ideálna,“ uzavrel hovorca Pentagonu.