Spojené štáty obvinili Assangea zo sprisahania s Manningovou

Na archívnej snímke Chelsea Manningová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 11. apríla (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo zakladateľa organizácie WikiLeaks Juliana Assangea zo sprisahania s Chelseou Manningovou za účelom získania tajných informácií z vládneho počítača. Obvinenie oznámili vo štvrtok po tom, ako Assangea zatkli v Londýne na základe žiadosti Spojených štátov na jeho vydanie, ako aj na základe obvinení z porušenia podmienok prepustenia na kauciu z roku 2012.USA obviňujú Assangea z pomoci Manningovej, bývalej analytičke americkej armády, ktorá projektu WikiLeaks poskytla utajované materiály. Mal jej pomôcť pri prelomení hesla, takže Manningová mohla následne preniknúť do počítačov ministerstva obrany (Pentagón). Zakladateľovi WikiLeaks za to hrozí až päť rokov väzenia, uviedla agentúra AFP.Assangeov americký právnik Barry Pollack odsúdil vo štvrtok USA za snahu o vydanie svojho klienta za. Pollack taktiež vyjadril sklamanie, že Ekvádor umožnil jeho zatknutie na pôde svojho veľvyslanectva v Londýne.dodal Pollack.Assange sa uchýlil na ekvádorské veľvyslanectvo v roku 2012, aby predišiel vydaniu do Švédska, kde ho tamojšie úrady chceli vypočúvať v rámci vyšetrovania sexuálneho útoku. Tento prípad bol neskôr stiahnutý, avšak 47-ročný zakladateľ WikiLeaks sa obáva, že by ho mohli vydať na stíhanie do USA.Organizácia WikiLeaks rozhnevala Washington zverejnením tisícok tajných amerických diplomatických správ, ktoré obsahovali kritické hodnotenia svetových lídrov.