Štrajk za klímu bude pokračovať, organizátorov podporil aj A. Kiska

Na snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. apríla (TASR) - Organizátori štrajku Fridays For Future Slovensko plánujú po Veľkej noci ďalšie podujatie, ktorého cieľom bude presvedčiť vládnych predstaviteľov, aby presadili potrebné opatrenia pre budúcnosť klímy. Informovali o tom vo štvrtok po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktorý iniciatívu podporil. Kiska sa podľa svojich slov s organizátormi stotožňuje vo viacerých otázkach." poznamenal prezident. S mladými ľuďmi diskutoval najmä o ťažbe uhlia na hornej Nitre a výrube lesov.Ďalšie podujatie Fridays For Future sa uskutoční 26. apríla v Bratislave. "opísala jedna z organizátorov Emma Zajačková. V máji by sa mal zase opäť konať celosvetový štrajk za budúcnosť klímy.Medzi požiadavky iniciatívy patrí plne si pripustiť vážnosť situácie a označiť riešenie klimatickej krízy za prioritu, zaviazať sa k postupnému zníženiu emisií, okamžite zastaviť finančné dotácie uhoľnému priemyslu a ukončiť ťažbu uhlia skôr ako v roku 2030. Presadzujú tiež ukončenie ťažby dreva v chránených oblastiach a ohľaduplný prístup k poľnohospodárstvu.