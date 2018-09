Spojené štáty pohrozia sankciami Medzinárodnému trestnému súdu v Haagu

John Bolton, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 10. septembra (TASR) - Spojené štáty zaujmú v pondelok agresívny postoj voči Medzinárodnému trestnému súdu (ICC) v Haagu tým, že mu pohrozia sankciami, pokiaľ bude pokračovať vo vyšetrovaní údajných vojnových zločinov spáchaných Američanmi v Afganistane. Informovala o tom agentúra Reuters.Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Bolton to oznámi na poludnie miestneho času vo svojom vystúpení na pôde konzervatívnej organizácie Federalist Society vo Washingtone. Pôjde o Boltonov prvý veľký prejav od nástupu do funkcie poradcu prezidenta Donalda Trumpa.vyhlási Bolton podľa pripraveného textu prejavu, ktorý dostala k nahliadnutiu agentúra Reuters.Bolton taktiež oznámi plán ministerstva zahraničných vecí zatvoriť úrad Organizácie za oslobodenie Palestíny (OOP) vo Washingtone. Americká vláda sa totiž obáva, že Palestínčania sa pokúsia iniciovať vyšetrovanie ICC voči Izraelu. Ako doplnil Reuters, úrad OOP vo Washingtone zmienenú informáciu bezprostredne nekomentoval.píše sa v návrhu Boltonovho prejavu.Uvádza sa v ňom tiež, že pokiaľ ICC oficiálne začne vyšetrovanie obvinení z vojnových zločinov spáchaných americkými vojakmi a spravodajskými expertmi počas vojny v Afganistane, vláda USA "zareaguje".Pokiaľ dôjde k takémuto vyšetrovaniu, Trumpova vláda zváži zákaz vstupu sudcov a prokurátorov do Spojených štátov, uvalenie sankcií na všetky finančné prostriedky, ktoré majú v americkom finančnom systéme, a ich stíhanie v americkom súdnom systéme.Reuters v tejto súvislosti doplnil, že cieľom ICC je postaviť pred spravodlivosť páchateľov vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy.Spojené štáty na čele s vtedajším prezidentom Georgeom W. Bushom neratifikovali Rímsky dohovor, ktorým sa v roku 2002 zriadil ICC. Niekoľko krokov smerom k spolupráci s touto organizáciou podnikol jeho nástupca, prezident Barack Obama.