Spojené štáty pohrozili Turecku tvrdými sankciami

Na snímke, ktorú vyhotovili z tureckej strany hraníc so Sýriou v meste Akcakale, dym stúpa počas pozemnej ofenzívy tureckej armády proti Kurdom a teroristickej organizácii Islamský štát (IS) na severovýchode Sýrie v stredu 9. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 11. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump podpíše nariadenie, ktoré umožní prípadné zavedenievoči Turecku. Majú ho odradiť od ďalších útočných vojenských akcií v Sýrii. Oznámil to v piatok minister financií USA Steven Mnuchin.Podľa agentúr DPA a AFP Mnuchin zdôraznil, že USA zatiaľ nezavádzajú voči Turecku sankcie. "poznamenal. V tejto súvislosti varoval Turecko, aby nepostupovalo príliš hlboko dovnútra Sýrie.odkázal Mnuchin z Bieleho domu.Vojenská ofenzíva Turecka v severovýchodnej Sýrii môže mať zničujúce humanitárne dôsledky a môže viesť k ďalšej destabilizácii regiónu, varovala medzitým ľudskoprávna organizácia Amnesty International a vyzvala Turecko, aby dodržiavalo medzinárodné právo.Invázia Turecka do severovýchodnej Sýrie, kde operujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF), dlhoročný spojenec Spojených štátov v boji proti teroristom z organizácie Islamský štát (IS), sa začala v stredu. Ankara ju spustila po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americkí vojaci.