Dánski starostovia sa prihlásili k cieľom pre zlepšenie ovzdušia

Kodaň 11. októbra (TASR) - Starostovia 35 veľkých miest sveta podpísali v piatok v Kodani deklaráciu, ktorou sa zaviazali k plneniu cieľov v oblasti čistoty ovzdušia. Informovali o tom agentúra DPA a združenie C40.Toto združenie spája 94 veľkých miest s cieľom bojovať za kvalitu ovzdušia vo veľkých mestách a formulovať spoločný postoj k danej problematike.Generálny tajomník OSN António Guterres na summite C40 v Kodani povedal, že veľké mestá na celom svete majú kľúčovú úlohu v úsilí bojovať proti klimatickým zmenám a znížiť emisie skleníkových plynov., povedal Guterres.Zástupcovia miest uviedli, že sa budú snažiť splniť ciele Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v oblasti kvality ovzdušia.Starostovia miest podpísali spoločnú deklaráciu, na základe ktorej si ich mestá na najbližšie určia ambiciózne ciele pri znižovaní znečistenia s cieľom splniť smernice WHO.Toxické znečistenie ovzdušia je globálnou krízou a pre nás starostov je základná povinnosť chrániť ľudí pred týmto neviditeľným zabijakom," povedal v Kodani starosta Londýna Sadiq Khan. Starostka Paríža Anne Hidalgová zase označila "WHO zaviedla odporúčania o ročnom priemere množstva prachových častíc PM10 na jeden kubický meter vzduchu. Prachové častice PM10 sú drobné pevné častice s aerodynamickým priemerom 10 µm a menším. Tieto častice môžu mať akútne i chronické účinky na zdravie.Ak sa 35 mestám podarí dosiahnuť tieto ciele, môže to podľa organizátorov kodanského summitu viesť k záchrane až 40.000 životov.