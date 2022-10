Spojené štáty poskytli Ukrajine dvojnásobnú pomoc oproti EÚ, od začiatku invázie pre krajinu vyčlenili viac ako 52 miliárd eur

11.10.2022 (Webnoviny.sk) - Doterajšia pomoc Ukrajine zo strany USA je takmer dvojnásobne väčšia ako pomoc celej Európskej únie. Vyplýva to z údajov nemeckého Kielského inštitútu pre svetovú ekonomiku (IfW).Od 24. januára do 3. októbra tohto roka USA Ukrajine poskytli pomoc v celkovej sume 52,3 miliardy eur. Členské krajiny Európskej únie a jej inštitúcie dohromady poskytli Kyjevu pomoc v hodnote 29,9 miliardy eur.Informuje o tom britský portál news.sky.com, ktorý dodáva, že Veľká Británia podľa údajov IfW na pomoc Ukrajine od 24. januára do 3. októbra vynaložila 6,65 miliardy eur. V rámci jednotlivých štátov je tak Spojené kráľovstvo po USA druhým najväčším poskytovateľom pomoci Ukrajine.