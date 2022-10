Politici strácajú dotyk s realitou a problémami bežných ľudí. „Politika hnevu“ má dôsledky, vysvetľuje Radičová

Polarizovaná spoločnosť ako dôsledok

Treba rozlišovať medzi dvomi typmi politiky

Slovensko je stále skorumpované

11.10.2022 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku sa výrazne polarizuje spoločnosť a politici sa stávajú hovorcami rozhnevaných skupín ľudí, ktoré najprv sami vytvoria. Skonštatovala to profesorka sociológie a dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Iveta Radičová v relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl.„Problém je, ak politika polarizuje. Ak vytvorí takú tú nepriechodnú hranicu a stavia voči sebe úplne znepriatelené tábory, ktoré prestávajú mať schopnosť zhovárať sa," uviedla Radičová.Dôsledkom „politiky hnevu" je podľa nej dnes polarizovaná spoločnosť. Poukázala na to, že sme svedkami vážnej nestability v spoločnosti, ktorá môže vyústiť až do veľkých sociálnych nepokojov a protestov, čo sa dnes už aj deje.Podľa sociologičky a bývalej premiérky je to dôsledok toho, že politika sa sústreďuje na udržanie a uchopenie moci a prestáva byť o živých ľuďoch. Politici strácajú dotyk s realitou a problémami bežných ľudí. Tí, ktorí naliehajú na politiku riešení, namiesto „politiky nepriateľov a sľubotechny", sa potom podľa Radičovej väčšinou umiestnia vo voľbách niekde na okraji.Bývalá premiérka poukazuje na to, že treba rozlišovať medzi politikou, ktorá chápe moc ako prostriedok a politikou, pre ktorú je moc cieľom na presadenie vlastných záujmov, resp. záujmov nejakých skupín.„Nástrojom mocenskej politiky je, že politici využívajú polarizáciu spoločnosti, aby strhli na seba pozornosť," hovorí Radičová. Politici podľa nej používajú rôzne mechanizmy, ktorými chcú osloviť voličov, napríklad prezentujú zjavné a ľahko overiteľné klamstvá ako fakty a pravdu.„Jeden z príkladov je napríklad to, ako nám Ruská federácia pomohla v roku 2009 s plynovou krízou, pritom sme zabezpečili reverzný tok z Čiech, čiže je to do neba volajúca nepravda," poukázala Radičová. U niektorých politikov koalície aj opozície sociologička vidí pokrivenú vieru v seba samého v podobe narcistických a seba zbožňujúcich vyjadrení, bežná je aj útočná politika.„Politik vie, že čím viac útokov na vás vrhne, v istom momente vás dostane do totálnej defenzívy," poukázala.Politika na Slovensku podľa Radičovej stále menej a menej zodpovedá očakávaniam, ktoré do nej ľudia vkladali a týka sa to nielen politiky zmeny po roku 1989, ale aj politiky zmeny po roku 2020.Ako povedala, obyvatelia Slovenska veľmi intenzívne vnímajú, že tí privilegovaní a „naši ľudia" sú tu stále, že sa nemôžu domôcť svojich občianskych práv a je tu obrovská priepasť medzi tým, čo sa deje v hospodárstve a tým, čo bežní ľudia každodenne zažívajú. Slovensko stále patrí medzi medzi najviac skorumpované krajiny v rámci Európskej únie.„Vzdelanie nie je hodnotou pre väčšinu občanov, pretože nemajú skúsenosť, že by bolo výťahom k lepšej pozícii a že by si vlastnou prácou a štúdiom mohli zlepšiť svoje životné postavenie," povedala Radičová. Ako ďalej dodala, to, že vo vysokých štátnych funkciách sú usvedčení plagiátori, degraduje akúkoľvek motiváciu ľudí v tomto smere.