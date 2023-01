Spojené štáty poskytnú Ukrajine miliónovú pomoc na opravu životne dôležitých energetických zariadení

18.1.2023 (Webnoviny.sk) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena poskytne 125 miliónov dolárov na elektrické súčiastky a ďalšie potreby, aby pomohla opravárom na Ukrajine držať krok s ruskými útokmi na jej elektrickú sieť. Počas Svetového ekonomického fóra v Davose to oznámila správkyňa Agentúry Spojených štátov amerických pre medzinárodný rozvoj (USAID) Financie by mali smerovať na obstaranie záložnej energie pre kyjevské vodovodné systémy a systémy diaľkového vykurovania, ako aj na doplnenie zásob plynových turbín, transformátorov a iných životne dôležitých energetických zariadení. Podľa USAID pochádzajú z dodatočného financovania Ukrajiny, ktoré schválil Kongres minulý mesiac.USAID už od začiatku vojny na Ukrajine poskytla Ukrajine napríklad 1 415 generátorov na udržanie tepla a osvetlenia v školách, nemocniciach a iných miestach po celej Ukrajine, a investovala 55 miliónov dolárov do ukrajinskej vykurovacej infraštruktúry.