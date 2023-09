Spojené štáty poskytnú Ukrajine raketové systémy dlhého doletu ATACMS, množstvo však nie je špecifikované

Nešpecifikované množstvo zbraní

22.9.2023 (SITA.sk) - Spojené štáty pošlú na Ukrajinu „malý počet“ raketových systémov dlhého doletu ATACMS.Ako referuje web news.sky.com s odvolaním sa NBC News, pod podmienkou anonymity to potvrdili traja americkí predstavitelia. Tí uviedli, že Ukrajina dostane od USA bližšie nešpecifikované množstvo zbraní, no neposkytli časový harmonogram.Ukrajina niekoľko mesiacov žiadala USA o dodanie armádneho taktického raketového systému, známeho ako ATACMS, ktorý by Kyjevu poskytol schopnosť zaútočiť na ciele zo vzdialenosti až. Americkí predstavitelia doteraz trvali na tom, že boli „na stole“, ale je veľmi nepravdepodobné, že budú zahrnuté do tohto najnovšieho balíka podpory.Podľa vojenského analytika Seana Bella s pomocou systémov ATACMS sa všetci ruskí vojaci na Ukrajine ocitnú „na dostrel“.„Našťastie sa dajú odpáliť z raketového systému HIMARS, a Ukrajinci už majú na ne odpaľovacie zariadenia. USA poskytujú len samotné rakety,“ povedal Bell, podľa ktorého získa Ukrajina „skutočne zaujímavú vojenskú schopnosť“.Bell sa domnieva, že zmena amerického postoja v súvislosti s dodaním rakiet dlhého doletu vyplynula z tvrdej kampane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského počas návštevy Washingtonu.