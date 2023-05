Spojené štáty pre nepokoje prijali opatrenia voči Kosovu, NATO pošle ďalšie stovky vojakov

Kríza sa viaže k aprílovým voľbám v štyroch obciach v Kosove, ktoré etnickí Srbi ignorovali, čo viedlo k tomu, že sa na obecné úrady dostali etnickí Albánci. Cez víkend predstavitelia etnických Albáncov zvolení vo voľbách vstúpili do obecných budov, čomu sa kosovskí Srbi pokúsili zabrániť. Napätie prerástlo do stretov s kosovskou políciou aj mierovými silami vedenými NATO. V meste Zveçan si strety vyžiadali 30 zranených príslušníkov mierových síl KFOR a 52 demonštrantov. Belehrad a Priština sa z eskalácie napätia navzájom obviňujú.



NATO v reakcii na situáciu pošle do Kosova ďalších 700 vojakov.





31.5.2023 (SITA.sk) - Spojené štáty prijali opatrenia voči Kosovu za to, že ignorovalo ich rady o nezvyšovaní napätia v oblastiach na severe s prevažne srbskými obyvateľmi.Americký veľvyslanec v Prištine Jeffrey Hovenier sa vyjadril, že USA „predvídali dôsledky“ rozhodnutia „násilne dosadiť“ etnických albánskych starostov v štyroch obciach s väčšinovým srbským obyvateľstvom a „dôrazne radili“ kosovskému premiérovi Albinovi Kurtimu , aby zmenil svoj postup, no on radu ignoroval. V dôsledku toho rušia účasť Kosova na cvičeniach NATO Defender Europe 23. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Hovenier tiež uviedol, že USA zvažujú ďalšie opatrenia. Spojené štáty podľa jeho slov v súčasnosti „nemajú nadšenie“ pomáhať Kosovu v jeho úsilí získať širšie medzinárodné uznanie alebo pokrok smerom k členstvu v Európskej únii NATO. Washington je silný spojenec Kosova.Aj Európska únia obvinila kosovské úrady z destabilizácie situácie v severnom Kosove a varovala pred akýmikoľvek krokmi, ktoré by tam mohli podnietiť etnické napätie. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v utorok vyhlásil, že napätie v regióne sa musí skončiť.