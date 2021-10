Spojené štáty sa pred súdom opäť snažia dosiahnuť vydanie Juliana Assangea, hrozí mu 175 rokov väzenia

Prísľuby pred procesom

27.10.2021 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty v stredu požiadali britský najvyšší súd, aby zrušil rozhodnutie nižšieho súdu, podľa ktorého zakladateľa portálu WikiLeaks Juliana Assangea nemajú vydať do USA. Prisľúbili tiež, že v prípade odsúdenia si bude môcť akýkoľvek trest odpykať v rodnej Austrálii.Assange čelí v USA obvineniam zo špionáže pre zverejnenie veľkého množstva tajných vojenských a diplomatických dokumentov. Žiadosť o jeho vydanie v januári zamietla sudkyňa Vanessa Baraitserová, ktorá vyjadrila obavy, že vzhľadom na jeho zdravotný stav by mohol v prísnych podmienkach amerického väzenia spáchať samovraždu.Odmietla však tvrdenia obhajoby, že Assange čelí politicky motivovanému stíhaniu a uviedla, že americký súdny systém mu zabezpečí spravodlivý proces.Právny zástupca americkej vlády James Lewis v stredu uviedol, že sudkyňa pochybila, keď rozhodla, že Assangeovi hrozí v prípade vydania do USA samovražda.Odkázal na prísľub americkej vlády, že Assangea nebudú pred procesom držať v prísne stráženom väzení, nebude ani vystavený prísnej izolácii, a v prípade odsúdenia si bude môcť odpykať akýkoľvek trest v Austrálii. Tieto záruky „sú pre Spojené štáty záväzné“, povedal Lewis.Americké úrady tiež argumentujú, že Assangeov zdravotný stav nie je natoľko zlý, aby nedokázal odolať pokusom o sebapoškodzovanie.Pojednávanie má trvať dva dni. Assangea zadržiavajú v prísne stráženom väzení Belmarsh v Londýne. Očakávalo sa, že so súdom bude komunikovať prostredníctvom videospojenia, jeho právnik však uviedol, že dostal vysokú dávku liekov a „necíti sa schopný zúčastniť sa konania“.Očakáva sa, že sudcovia vynesú svoje rozhodnutie až o niekoľko týždňov. Ani tým sa však právna sága pravdepodobne neskončí, nakoľko strana, ktorá prehrá, môže podať odvolanie na Najvyšší súd Spojeného kráľovstva.Päťdesiatročný Austrálčan Julian Assange čelí v USA obvineniam zo špionáže a zneužitia počítačov pre zverejnenie tajných amerických vojenských dokumentov na portáli WikiLeaks. Hrozí mu trest odňatia slobody až vo výške 175 rokov. Žiadosť USA o vydanie Assangea v januári britský súd zamietol. Tento mesiac však súd vyššej inštancie americkej vláde povolil odvolať sa proti rozhodnutiu.Assangea v roku 2010 zatkli v Londýne na žiadosť Švédska. To ho chcelo vypočuť o obvineniach zo znásilnenia a sexuálneho zneužitia dvoch žien. On však odmietol ísť do Štokholmu, pretože sa bál vydania do USA alebo amerického väzenia v zátoke Guantánamo na Kube.Švédsko predvlani od vyšetrovania upustilo. V rokoch 2012 - 2019 sa Assange skrýval na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne. Po tom, ako mu Ekvádor zrušil azyl, ho britská polícia zatkla.Právnici Assangea argumentujú, že konal ako novinár a v súvislosti so zverejnením uniknutých dokumentov, ktoré odhalili zločiny amerických ozbrojených síl v Iraku a Afganistane, má nárok na ochranu vyplývajúcu z prvého dodatku americkej ústavy o slobode prejavu.