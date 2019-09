Spojené štáty vysielajú do Saudskej Arábie vojakov a vojenskú techniku

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Washington 27. septembra (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok oznámili vyslanie 200 svojich vojakov, ako aj rakiet Patriot do Saudskej Arábie. Úlohou amerických vojakov a techniky je pomôcť pri obrane Saudskej Arábie v dôsledku útokov, ktorých terčom boli tamojšie ropné zariadenia a ktoré sa pripisujú Iránu.Ako informovala agentúra AFP, americké ministerstvo obrany uviedlo, že misia vyslaná do Saudskej Arábie bude zahŕňať jednu batériu rakiet typu zem-vzduch spolu so štyrmi radarmi Sentinel používanými pre systémy protivzdušnej obrany a raketovej obrany.Okrem toho pripravené budú ďalšie dve batérie Patriot a jeden systém na zachytenie balistických rakiet THAAD, uviedol hovorca Pentagónu Jonathan Hoffman.Hoffman dodal, že cieľom misie je posilniť protivzdušnú a raketovú obranu saudskoarabského kráľovstva (...) a už aj tak významnú prítomnosť amerických síl v regióne. Ako poznamenal Hoffman, rozhodnutie bolo prijatí na žiadosť saudskoarabských orgánov.dodal hovorca Pentagónu. Zdôraznil, že Spojené štáty očakávajú, že aj ostatné krajinyPodľa názoru USA za kombináciou robotických a raketových útokov zo 14. septembra je Irán. Pri útokoch boli vážne poškodené dve ropné zariadenia, čo Saudskú Arábiu - kľúčového dodávateľa ropy - donútilo znížiť produkciu.Irán odmietol zodpovednosť za útoky a jeho prezident Hasan Rúhání vo štvrtok vyzval USA a ďalšie krajiny, aby poskytli dôkazy pre svoje obvinenia.