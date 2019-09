Ján Pavol II. označil A. Hlinku za veľkú osobnosť slovenských dejín

Andrej Hlinka, archívna snímka. Foto: TASR-Archív Foto: TASR-Archív

Bratislava/Ružomberok 27. septembra (TASR) - Pápež Ján Pavol II. počas druhej návštevy Slovenska v roku 1995 v súkromnom rozhovore s prezidentom SR Michalom Kováčom označil Andreja Hlinku za veľkú osobnosť slovenských dejín. Pre TASR to povedal bývalý disident a po roku 1989 politik František Mikloško pri príležitosti 155. výročia narodenia Andreja Hlinku. Stalo sa tak na ich stretnutí v Primaciálnom paláci v Bratislave.zdôraznil Miloško, ktorému prezident Kováč tlmočil obsah ich rozhovoru. Od narodenia kňaza, politika, národovca i publicistu Andreja Hlinku v piatok 27. septembra uplynie 155 rokov.Andrej Hlinka sa narodil 27. septembra 1864 v Černovej, v súčasnosti mestskej časti Ružomberka. Základné vzdelanie získal vo svojom rodisku. Vďaka nadaniu a podpore učiteľa Jána Holdoša sa dostal na piaristické gymnázium v Ružomberku, kde študoval v rokoch 1877-1880. V Ružomberku pod vplyvom profesora Karola Krčméryho nadobudol národné povedomie. Zároveň v ňom dozrelo rozhodnutie vydať sa na kňazské povolanie. S tým odišiel na vyššie gymnázium do Levoče, ktoré absolvoval v rokoch 1881-1883. V roku 1883 ho prijali za klerika diecézneho seminára v Spišskej Kapitule. V nej vyštudoval teológiu. Vynikal skromnosťou, zbožnosťou a usilovnosťou. Verejne upozornil na obmedzovanie používania slovenčiny v seminári, prejavoval slovenské a slovanské cítenie. Kňazskú vysviacku prijal z rúk spišského biskupa Juraja Császku.Prvé kaplánske miesto Andreja Hlinku bolo v Zákamennom-Kline na Orave. Neskôr sa dostal na faru v obci Liptovské Kľačany, odtiaľ do Tvrdošína, napokon do Troch Sliačov. Sociálnou činnosťou si získal podporu chudobnejších ľudí. Prejavilo sa to najmä 22. marca 1905, keď ho zvolili za farára v Ružomberku hlasmi okrajových štvrtí mesta. Usiloval sa urobiť všetko v prospech svojich veriacich, ich náboženského, kultúrneho a národného povedomia.Začiatkom decembra 1905 sa stal spoluzakladateľom Slovenskej ľudovej strany (SĽS, neskôr Hlinkova slovenská ľudová strana - HSĽS). Tá prišla s programom všeobecného a rovného volebného práva, chcela do reálneho života presadiť národnostný zákon, viedla boj proti úžere a vysťahovalectvu.Vedúci Katedry histórie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave profesor Róbert Letz pre TASR uviedol:Osobnosť Andreja Hlinku vídí aj František Mikloško v kresťanskom rozmere politiky. V rámci Európy bola SĽS jediná kresťanská strana a zahŕňala aj sociálny rozmer.konštatoval Mikloško.Historik Róbert Letz doplnil:Hlinka bol spoluzakladateľom a jedným z najväčších akcionárov Ľudovej banky v Ružomberku, ktorá vznikla v roku 1907, jej správcom sa stal v roku 1910 a na tomto poste zotrval 23 rokov.Skonal 16. augusta 1938 v Ružomberku. Po zádušnej svätej omši v Kostole sv. Ondreja rakvu s Hlinkovými ostatkami uložili do krypty jezuitov na miestnom cintoríne. Miestom posledného odpočinku Andreja Hlinku sa 31. októbra 1939 stalo Mauzóleum Andreja Hlinku v Ružomberku. V marci 1945 bola rakva s telesnými ostatkami Hlinku tajne prevezená na dodnes neznáme miesto. Rakva bez telesných ostatkov Hlinku bola nájdená v krypte Dómu sv. Martina v Bratislave.Dňa 25. apríla 1939 schválil Slovenský snem zákon č. 83/1939 Sl.z., podľa ktorého sa Hlinka zaslúžil o slovenský národ. Táto veta bola vytesaná do kameňa a umiestnená v budove snemu. Jeho portrét zdobil aj 1000-korunovú slovenskú bankovku vydanú v roku 1993 po osamostatnení Slovenska. Hlinkove zásluhy ocenili aj poslanci NR SR, ktorí 26. októbra 2007 schválili zákon č. 531/2007 Zb.z o zásluhách Andreja Hlinku o štátotvorný slovenský národ a o Slovenskú republiku.Na svätú omšu v Kostole Ružencovej Panny Márie v Černovej, na chrámovú akadémiu a na spomienkový program pred rodným domom Andreja Hlinku pozvala farnosť Černová a Občiansky výbor Mestskej časti Černová v piatok 27. septembra pri príležitosti 155. výročia narodenia Andreja Hlinku.