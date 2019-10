Spojené štáty vyšlú do Saudskej Arábie ďalších 3000 vojakov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Washington 11. októbra (TASR) - Spojené štáty vyšlú do Saudskej Arábie ďalších približne 3000 vojakov a vojenskú techniku. Oznámilo to v piatok ministerstvo obrany USA.Podľa agentúry DPA rezort uviedol, že toto rozhodnutie bolo prijaté po telefonickom rozhovore medzi ministrom obrany USA Markom Esperom a saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom." uviedlo v tejto súvislosti ministerstvo obrany USA.Do Saudskej Arábie vyšle Pentagón aj dve stíhacie letky, dve batérie taktických mobilných raketových systémov Patriot a protivzdušný obranný systém THAAD.Naposledy prezident Spojených štátov Donald Trump schválil nasadenie dodatočných amerických síl v Saudskej Arábii koncom septembra, a to po útokoch na saudskoarabské ropné zariadenia, z ktorých Washington obvinil Irán.