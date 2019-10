Kamenický: Ak nedôjde k dohode USA a Číny, môže to zasiahnuť aj SR

Na archívnej snímke Ladislav Kamenický. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Štrbské Pleso 11. októbra (TASR) – Obchodné vojny globálne oslabujú celú ekonomiku. Ak nedôjde k dohode medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou, prenesie sa to aj do Európy a zasiahne to aj slovenskú ekonomiku. Uviedol to minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) počas piatkového Globsec Tatra Summitu 2019 na Štrbskom Plese.Slovensku podľa jeho slov najviac hrozí napríklad zavedenie ciel zo strany USA. "podotkol Kamenický.Ďalšou aktuálnou hrozbou pre ekonomiku je brexit, ten podľa ministra môže mať vplyv aj na hospodársky rast SR. Ako spresnil, súvisí to s pretrhnutím reťazí dodávok tovarov a služieb, pričom zavedenie ciel by zdraželo produkty v Británii aj v Európe.V súvislosti s odchodom Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) uviedol, že pre Slovensko je dôležité, koľko bude musieť prispievať do rozpočtu.poznamenal.Obmedzenie alebo zdraženie dovozu áut do Spojených štátov bude mať podľa Kamenického vplyv na nemeckú ekonomiku a následne aj na slovenskú. Zdôraznil však, že to sú externé faktory, ktoré Slovensko nevie ovplyvniť.skonštatoval šéf rezortu financií.Globsec Tatra Summit je podľa neho príležitosťou na diskusiu o očakávaných problémoch a ich riešeniach.dodal Kamenický.