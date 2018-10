Spojené štáty zrušia zmluvu o priateľstve s Iránom z roku 1955

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 3. októbra (TASR) - Spojené štáty zrušia zmluvu s Iránom z roku 1955, ktorá nastoľuje ekonomické vzťahy a konzulárne práva medzi oboma krajinami. Oznámil to v stredu americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo.Opatrenie prichádza krátko po tom, ako Medzinárodný súdny dvor (ICJ) nariadil Washingtonu, aby stiahol svoje sankcie uvalené voči Iránu, ktoré negatívne ovplyvňujú dovoz humanitárneho tovaru, uvádza agentúra AP.Teherán tiež tvrdí, že sankcie, ktoré zaviedla administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa po odstúpení USA od jadrovej dohody veľmocí s Iránom z roku 2015, porušujú zmienenú zmluvu, známu aj akoPompeo novinárom v stredu povedal, že k zrušeniu danej zmluvy malo dôjsť už pred desaťročiami. Dodal, že Irán zneužíva ICJ na politické účely a propagandu. Šéf americkej diplomacie zároveň poznamenal, že nároky, ktoré si táto islamská republika na základe danej dohody kládla, boliPompeo tvrdí, že Spojené štáty už vyňali humanitárne zásobovanie spod svojich sankcií.zakončil. Zrušenie predmetnej dohody, podpísanej v časoch, keď v Iráne vládol proamerický šach, však bude mať iba obmedzený priamy dosah, keďže obe krajiny neudržiavajú ani diplomatické vzťahy.Teherán však danú zmluvu opakovane citoval, keď sa usiloval presadiť svoje nároky voči USA, ako to bolo aj v prípade, keď pilot amerického vojenského námorníctva (US Navy) v roku 1988 zostrelil nad Perzským zálivom civilné dopravné lietadlo iránskych aerolínií, pričom zahynulo všetkých 290 osôb na palube, všímajú si francúzske médiá.Trump rozhodol o obnovení prísnych sankcií USA voči Iránu v máji. Urobil tak po tom, ako v mene Spojených štátov odstúpil od jadrovej dohody medzi Teheránom a šesticou svetových mocností. Irán toto rozhodnutie napadol na ICJ v júli.