Vláda chce podporiť pastoráciu Rómov, cirkvám dala ponuku

Výjazdové rokovanie vlády SR v obci Ploské, okres Košice-okolie. Na snímke zľava podpredseda vlády SR a minister financií SR Peter Kažimír, predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Ploské 3. októbra 2018. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Ploské 3. októbra (TASR) – Vláda sa počas svojho stredajšieho výjazdového rokovania, na ktorom prijala Akčný plán rozvoja okresu Košice-okolie, venovala aj rómskej problematike. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa po zasadnutí vyjadril, že vláda chce podporiť pastoráciu Rómov.Ako uviedol, stretol sa s bratislavským arcibiskupom – metropolitom Stanislavom Zvolenským a s generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Milošom Klátikom.povedal predseda vlády.Verí, že by to mohlo pomôcť k zmene spôsobu ich života a opätovnému zaradeniu sa do spoločnosti.uviedol Pellegrini.Podľa premiéra spolu s ministrom práce a podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu chystajú ďalšie opatrenia, ktoré by mali motivovať Rómov hľadať si prácu, pretože, ako hovorí, mnohí pracovať chcú.uzavrel.