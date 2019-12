Spojenie dvoch eurofondových programov sa prerokuje v skrátenom režime

Na snímke poslanci parlamentu počas rokovania NR SR v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 4. decembra (TASR) - Parlament bude o spojení dvoch eurofondových operačných programov rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. V stredu to schválil parlament. Konkrétne ide o Operačný program (OP) Integrovaná infraštruktúra a OP Výskum. Zmeny sa majú uskutočniť prostredníctvom novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.Osobitnú úpravu zmeny OP spočívajúcu v tom, že určitý operačný program sa včlení do iného existujúceho operačného programu, teda príde k zlúčeniu operačných programov, legislatíva na úrovni Slovenskej republiky ani Európskej únie podľa dôvodovej správy neobsahuje. Preto tento proces nemá vymedzené pravidlá pre jeho vykonávanie, vrátane následkov takéhoto zlúčenia.uvádza sa ďalej v dôvodovej správe k legislatíve.zdôvodnil 28. novembra mimoriadnom rokovaní vládneho kabinetu podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).Vláda podľa Rašiho formálne spája spomínané dva operačné programy, aby nevznikali žiadne právne pochybnosti do budúcnosti, ani žiadne otázniky pre legislatívnu čistotu.vysvetlil Raši.