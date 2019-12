Vláda vyčlenila pre Trenčiansky kraj 1.113.000 eur na infraštruktúra

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 4. decembra (TASR) – Na obnovu infraštruktúry v Trenčianskom kraji vláda na svojom stredajšom rokovaní vyčlenila 1.113.000 eur. Financie majú smerovať napríklad na riešenie problematiky dopravnej a občianskej infraštruktúry v kraji.Najvyššia čiastka, a to 200.000 eur, má smerovať na nákup vybavenia a stavebné úpravy pre ambulanciu športového a všeobecného lekárstva pre regionálnu hokejovú akadémiu Fakultnej nemocnice Trenčín. Zhodne po 150.000 eur má smerovať na zaplatenie obvodového plášťa budovy internátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ale aj na rekonštrukciu mestskej športovej haly v Považskej Bystrici i na výstavbu mostného prepojenia v obci Dohňany.Na nákup rolby pre mestský zimný štadión v Novom Meste nad Váhom má smerovať 140.000 eur. Finančnú čiastku 100.000 eur má získať obec Drietoma na výstavbu chodníkov v obci, ale aj obec Dolné Vestenice na projektovú dokumentáciu a prípravné práce pre cestu do priemyselného parku. Obec Častkovce má získať 80.000 eur na rekonštrukciu jedálne v základnej škole s materskou školou.Finančná čiastka 25.000 eur má smerovať pre obec Trenčianske Stankovce na rekonštrukciu zdravotného strediska a 18.000 eur pre obec Trenčianska Turná na obnovu domu kultúry.Pracovné stretnutie premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) a niektorých členov vlády SR s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja a so zástupcami miestnej samosprávy sa uskutočnilo 11. októbra v Trenčíne.