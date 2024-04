Spojenie firiem HP tronic a NAY, v elektro predajniach v Česku aj na Slovensku dôjde k zmenám

Vytvorenie jedného holdingu

Obchod musí schváliť Protimonopolný úrad SR

25.4.2024 (SITA.sk) - Electro World by sa mal v Česku čo najrýchlejšie premenovať na Datart . Zo slovenských Datartov bude Nay . Predseda predstavenstva HP Tronicu Daniel Večeřa to uviedol v rozhovore pre Seznam Zprávy.Upozornil na to portál zive.cz. Vízia spojenia so slovenskou skupinou Nay by teda podľa jeho slov mala zaistiť to, že na každom trhu zachová len tú silnejšiu značku.Obe firmy ešte začiatkom leta minulého roka informovali, že zvažujú možnosť spojenia.Majitelia skupiny HP Tronic, ktorá vlastní v Českej a Slovenskej republike sieť maloobchodných predajní Datart a Eta, a majitelia skupiny NAY, ktorá vlastní na Slovensku sieť maloobchodných predajní Nay a v Českej republike Electro World, chceli vytvoriť jeden holding.Podpísali aj základnú dohodu o podmienkach a princípoch možného spojenia.Český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže už rozhodol, ž HP Invest môže prevziať skupinu Nay. Podľa úradu akvizícia neohrozí konkurenčné prostredie.HP Invest síce bude mať v predaji elektroniky v niektorých oblastiach viac ako 25 % podiel, ale konkurencia v maloobchode je dostatočne silná. Obchod však ešte musí schváliť aj slovenský Protimonopolný úrad SR . Ten začal správne konanie ešte koncom leta minulého roka.Podľa dostupných údajov patrí pod HP Tronic viac ako 100 predajní Datart a okolo 40 predajní ETA. NAY má momentálne na Slovensku 39 predajní NAY a 40 predajní Electro World v Českej republike.