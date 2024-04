Obchodníkom roka s drogériou a parfumériou je opäť dm drogerie markt

25.4.2024 (SITA.sk) -Galavečer najväčšej obchodníckej konferencie na Slovensku predstavil víťazov ceny Mastercard Obchodník roka 2023. Tí boli vybraní na základe reprezentatívneho prieskumu, ktorý prihliadal na dve kľúčové skupiny faktorov: faktory pozície na trhu (zapamätateľnosť firmy či lojalita zákazníkov) a faktory dôvery zákazníkov (ochota odporučiť predajňu, opakovane nakupovať, odlišnosť predajne od konkurencie či naplnenie očakávaní pri nakupovaní).Víťazstvo v kategórii Obchodník roka s drogériou a parfumériou patrí dm drogerie markt už po jedenástykrát, a to najmä vďaka veľmi silnej pozícii v parametri zapamätateľnosti. Podľa výsledkov prieskumu dm spontánne uviedlo 67 % respondentov, ktorí nakupovali tento sortiment."Spontánna znalosť našej značky je pre nás dôkazom pevného vzťahu so zákazníkmi. Venujeme mu veľa úsilia a sme úprimne veľmi radi, že očividne teší obe strany," povedala Lucia Jahodová, regionálna manažérka spoločnosti dm drogerie markt, ktorá ocenenie prebrala spoločne s regionálnou manažérkou Máriou Mikušovou.V kategórii Absolútny víťaz sa umiestňujú obchodníci, ktorí dosiahnu v rámci reprezentatívneho prieskumu najvyššie celkové skóre vo všetkých kategóriách. dm sa aj tento rok podarilo umiestniť v TOP3. Na striebornú pozíciu ju vyniesli už stabilne vysoké umiestnenia v hodnotiacich parametroch: je známym maloobchodníkom, má širokú základňu verných zákazníkov a tiež jej patrí vysoká dôvera zákazníkov.V kategórii Cena verejnosti o obľúbených obchodníkoch v online hlasovaní rozhodovalo tento rok takmer 50 000 ľudí. Každý, kto sa zapojil do hlasovania, mohol rozdeliť 10 bodov medzi štyroch obchodníkov, ktorých sám uviedol. So 60 307 bodmi sa dm drogerie markt podarilo umiestniť na treťom mieste za potravinovými reťazcami Lidl a Kaufland.Informačný servis