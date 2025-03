Spojenie klasiky, rapu a ľudovky? Novinka Dzivočka je symbiózou hudobných žánrov

Kombinácia s ľudovkou je prvotina

11.3.2025 (SITA.sk) - Husľová virtuózka Martina Výbohová, známa pod umeleckým menom Mathia, spojila sily s poprednými slovenskými interpretmi Tomym Kottym, Call Dominikou a Majselfom . Výsledkom je skladba Dzivočka, ktorú štvorica do života uviedla prostredníctvom videoklipu.„Projekt Dzivočka vznikol veľmi náhodne a spontánne. S naším producentom Maxxom Miklosom nám jeden večer napadlo spojiť ľudovku z východu – A ja taká dzivočka – s klasickým dielom – Montiho čardášom,“ vysvetľuje huslistka zrod novinky a zároveň predstavuje producenta skladby.Spájanie klasickej a modernej hudby je pre Mathiu charakteristické už od šou Československo má talent, no v kombinácii s ľudovkou je to jej prvotina.„Spolupráca s ďalšími umelcami vznikla ešte spontánnejšie ako samotný singel. V štúdiu CLOUD9 máme skvelú atmosféru a radi si medzi sebou púšťame nové veci, na ktorých pracujeme,“ prezrádza, že záujem participovať na projekte zo strany spevákov, ktorí z piesne znejú, vznikol po vypočutí hudobnej zložky.„Ocitla som sa na správnom mieste v správny čas vďaka Tomymu a bolo mi to blízke, pretože som z Košíc, rada žánrovo experimentujem a som rada, že som mohla odskúšať, čo môj hlas zvládne. A myslím si že, táto naša spolupráca dopadla ešte lepšie, ako sme všetci čakali,“ pochvaľuje si nevšednú spoluprácu Call Dominika.Hudobný aranžmán Martina vytvorila už so spomínaným producentom Maxxom Miklosom, pričom refrén piesne A ja taká dzivočka je zachovaný podľa originálu.Zaujímavosťou je, že vo vokáloch refrénu je počuť aj Nelu Pociskovú a Alexandru Sash Okálovú. „Aj keď ide o chytľavú melódiu a tanečnú náladu, ja osobne vidím v tomto diele neskutočnú silu a hlbší význam. Nespojili sme len rozličných umelcov a štýly, ale aj národ, menšiny, rôzne vekové kategórie, slovenskú kultúru, ale aj akúkoľvek inú, keďže sa použil aj maďarský čardáš ,“ približuje Mathia.Textové autorstvo si medzi sebou prerozdelili slovenskí šuhajovia – Tomy a Majself, pričom každý z nich otextoval vlastnú slohu. „Rozmýšľali sme, aký príbeh by sme vedeli dotvoriť k refrénu a napadlo mi, že by sme mohli zachytiť čerstvo poblázneného muža, ktorému kontruje muž, ktorý v takom vzťahu bol už roky. Moja časť reflektuje na pohľad toho skúseného, ktorý Tomymu dáva také tie rady zo života,“ vysvetľuje Majself význam slôh piesne. Videoklip k piesni Dzivočka režíroval Pierre Lexis, s námetom scenára a návrhom kostýmov prišiel Tomy Kotty, ktorý sa tomu v minulosti naplno venoval.„Moderné kroje, ktoré boli robené na mieru pre tento projekt, vyrobila Jana Boráková (Vyšívanie Boráková) a s priestormi pomohla Reštaurácia a penzión Pegas v Devínskej Novej Vsi, kde okrem skvelých halušiek poskytli ešte aj kuchyňu na natáčanie,“ predstavuje virtuózka autorku krojov, ale aj lokácie, kde sa video natočilo.Zámerom videoklipu bolo vyzdvihnúť pôvodné znaky folklóru a to či už prostredím, tradičnými prvkami na odevoch, ale aj tanečnou choreografiou, ktorú na mieru tohto projektu vytvorili dievčatá z Flavour of Kajla.„Jedenásť rokov som pôsobil vo folklórnych súboroch a dodnes sa označujem za vášnivého fanúšika slovenských tradícií. Myslím si, že ak sa z času na čas nebudú tradičné veci prispôsobovať aktuálnym hudobným 'trendom', aby sa dostávali aj k mladšej generácii mimo folklórnej komunity, skôr či neskôr naše kultúrne dedičstvo vymrie. Všetci zúčastnení sú moji kamaráti a tým pádom som len spojil príjemné s užitočným. Komu sa nepáči nech si pustí jubilantov,“ priznáva Tomy Kotty svoju vášeň k folklóru a teda aj fakt, že mu pieseň a vizuál klipu jednoducho sadla.„Musím ešte povedať, že v klipe sú zachytené autentické zábery toho, ako sme sa na natáčaní zabávali. Nejednalo sa o hranie svojich úloh, ale našu skutočnú lásku k hudbe, ale aj k našim tradíciám, “ dodáva Mathia na záver, že si to všetci naozaj užili.