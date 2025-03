Na Slovensku vypukne East European Rock Alliance, na čele s kapelou Heľenine Oči

Koncerty na Slovensku

Čo predvedie poľská kapela?

12.3.2025 (SITA.sk) - East European Rock Alliance započala koncom februára svoju púť naprieč štyrmi krajinami Európskej únie . Súčasťou unikátneho rockového projektu sa stala aj slovenská veselá partička Heľenine Oči , ktorá spolu s poľskou kapelou Łydka Grubasa a Rumunmi Dirty Shirt doposiaľ odohrali show na domácej pôde rumunských rockerov.„Je zaujímavé mať možnosť vystupovať v iných európskych krajinách pred zahraničným publikom, ktoré našu tvorbu vnímajú hlavne cez hudbu a menej cez texty. Zároveň nás spolupráca s kapelami zo zahraničia posúva na profesionálnej úrovni dopredu a dáva nám taktiež možnosť rozšíriť si fanúšikovskú základňu mimo hraníc Česka a Slovenska,“ prezrádza Martin Mihalčín , spevák Heľeniných Očí, svoje skúsenosti s participáciou na medzinárodnom projekte.Trojica úspešných kapiel sa už čoskoro presunie do susedných Čiech a to do Rock Cafe v Prahe, kde sa predstavia už 13.3.2025. O deň neskôr si to namieria na Slovensko a tak 14.03.2025 premenia bratislavský Majestic Music Club na dejisko veľkej rockovej párty. Pokračovať budú 15.3.2025 v Piano Clube v Trenčíne. Kapela Dirty Shirt sa so slovenským publikom zoznámila už v minulosti. Vstupenky na slovenské a české podujatia sú k dispozícii „Slovensko sme navštívili už v minulosti, ale posledné dva roky tam vystupujeme pravidelnejšie a to vďaka kamarátstvu s kapelou Heľenine Oči. Slovenské publikum je dosť podobné tomu nášmu, rumunskému, keďže obe krajiny spája spoločné zázemie a kultúra. A však, keďže tento rok oslavujeme 30 rokov Dirty Shirt, pripravili sme vystúpenie s našimi najlepšími skladbami, ale aj troma novinkami, z ktorých sme jednu – FOMO, vydali len pred pár týždňami,“ hovorí Mihai Tivadar, zakladateľ zoskupenia.A čo predvedie poľská kapela? „Úplnú zmes štýlov, úprimného smiechu a energie! Celá naša myšlienka je byť rôznorodí, nedržať sa len jednej šablóny. Sme veľmi sarkastickí a groteskní. Zaznie mnoho piesní o spoločnosti a dnešnom absurdnom svete! Jedna vec však spojí všetkých a to vášeň pre rock a metal!“ prezradil spevák Bartosz Krusznicki o vystúpení kapely Łydka Grubasa.Po vystúpeniach v našich končinách sa rockeri a teraz už aj kamaráti presunú na poslednú zastávku do Poľska, kde svoju hudobnú púť v rámci EERA ukončia.„Už po odohratí prvej časti projektu som vďačný, že môžeme byť jeho súčasťou. Je pre nás zaujímavé počuť príbehy ciest k úspechu podobne úspešných kapiel z týchto krajín. Každý z nás sa dostal tam, kde je, úplne inou cestou. Zároveň som vďačný, že v členoch kapiel Dirty Shirt a Lydka Grubasa sme našli dobrých ľudí. Hudba spája a tentoraz mám pocit, že je to začiatok dlhého medzinárodného priateľstva bez hraníc,“ prezrádza na záver spevák Heľeniných Očí.