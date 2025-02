Spoločne prepisujeme ľudské osudy

Prečo venovať 2% dane práve ĽudiaĽuďom.sk?

Na čo použije ĽudiaĽuďom.sk 2%?

13.2.2025 (SITA.sk) -Štyri roky, štyri operácie. Taký je boj s rakovinou jedenásťročnej Martinky . Do 7 rokov to bolo zdravé dieťa. Zlom prišiel zo dňa na deň. Nádory Martinke tlačia na oči. Prostredníctvom portálu https://www.ludialudom.sk ste jej pomohli na terapie, ktoré nie sú hradené poisťovňou a sú finančne náročné.Rodinu ťažko zdravotne znevýhodnenej Viktórie ste podporili, aby mohla kúpiť špeciálny kočík, bojovníkovi Kubkovi zabezpečiť ortézy, ktoré potrebuje pre svoj pohyb a nepočujúcej učiteľke Diane, ktorú zrazila električka, rehabilitovať a posúvať sa vpred.Prepisujeme spoločne ľudské osudy vďaka vašej podpore a aj 2 % z dane z príjmu.Dary z 2 % z dane z príjmu sú dôležitým zdrojom pre prácu neziskového sektora. Naša činnosť od nich závisí a aj vďaka nim vieme pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Dve percentá dokážu veľa, podporiť, meniť osudy, uľahčovať životy. Uvažujete, komu ich poslať?Venujte ich darcovskému portálu na SlovenskuDarcovský portál ĽudiaĽuďom.sk je tu už 13 rokovbez rozdielu. Portál otvára dvere každému, kto sa ocitol v núdzi alebo potrebuje podať pomocnú ruku. Od svojho vzniku pomohol tisíckam rodín v boji s chorobou ich najbližších, osamelým rodičom, tým, ktorých postihla nečakaná udalosť či zdravotne znevýhodneným. Podporil aj mnohé organizácie a aktívnych ľudí, ktorí zbierali finančné dary pre verejnoprospešnú aktivitu.Vaše 2% nám tak pomôžu pomáhať všetkým, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácií, ale aj tým, ktorí chcú niečo pozitívne vybudovať.Už viac ako 13 rokov sa nám darí prevádzkovať darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk pre všetkých úplne zadarmo. Je to práve aj vďaka 2% dane.Spolu s príspevkami zakladateľov a sponzorov nám uhrádzajú náklady na prevádzku portálu. V praxi to znamená, že príjemca na darcovskom portáli ĽudiaĽuďom.sk dostáva vždytak, ako boli odoslané darcami. Na ĽudiaĽuďom.sk nepoznáme žiadne poplatky!Od svojho vzniku sme pomohlipríjemcom celkovou sumou viac nežTo všetko vďaka našim, z ktorých ažsa na ĽudiaĽuďom.sk. Výzvu na ĽudiaĽuďom.sk si môže založiť fyzická aj právnická osoba. Základnými piliermi ĽudiaĽuďom.sk sú transparentnosť, adresnosť a efektívnosť."Našou prioritou ostáva naďalej nespoplatňovať naše služby, aby tak portál bol prístupný pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc. Chceme sprostredkovať celých 100% daru. Aj preto hľadáme zdroje na uhrádzanie všetkých nákladov inde, a to aj v darovaných 2% z dane," hovorí Roland Kyška, štatutár ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.Za každú podporu a vami poukázané 2 či 3% z dane v mene ĽudiaĽuďom.sk, ale aj v mene všetkých našich príjemcov úprimne ďakujeme.Ak sa rozhodnete podporiť organizáciu ĽudiaĽuďom.sk, tu sú potrebné údaje:Názov: ĽUDIA ĽUĎOM, n. o., | Sídlo: Bratislava, 841 04, Borská 6 | IČO: 42 166 683 | Právna forma: Nezisková organizáciaViac informácii, ako aj predpísané tlačivo o vyhlásení poukázania dane nájdete tu: https://2percenta.ludialudom.sk/ Informačný servis