Únia s Ukrajinou prehrávajú štvorhru proti Trumpovi a Putinovi. Fico priblížil svoj názor na ruskú vojnu

13.2.2025 (SITA.sk) - Európska únia je popri Ukrajine druhým v poradí, pokiaľ ide o porazených. Vyhlásil to predseda vlády Smer-SD ). Ako uviedol, od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine mal iný názor ako absolútna väčšina premiérov členských štátov EÚ „Aj som si to náležite odtrpel, ale vedel som, čo robím. Použitie ruskej vojenskej sily bolo porušením medzinárodného práva, ale Rusko malo vážne bezpečnostné dôvody na takýto postup," uviedol Fico a dodal, že súčasne podporoval všetky mierové plány a okamžité zastavenie bojov.„Keď to v apríli 2022 bolo na stole, Západ to Ukrajine zakázal. Lebo sa naivne domnieval, že pokračovaním vojny politicky a ekonomicky oslabí Rusko," dodal premiér. Podľa predsedu vlády SR, pokiaľ ide o porazených, je tomu tak preto, že doposiaľ EÚ na zásadné zahranično-politické otázky nemala vlastný názor a vo vojne na Ukrajine len kopírovala Bidenovu administratívu.„Vždy som na to upozorňoval, ale asi málo dôrazne, aj preto musíme znášať zodpovednosť spoločne s EÚ, ktorej členom sme a chceme zostať. EÚ išla vo vojne na Ukrajine do totálnej ofenzívy - sankcie proti Rusku, obrovská finančná, vojenská, politická, surová propagandistická podpora Ukrajiny," uviedol premiér s tým, že je mu smutno, keď sa pozerá, aká je EÚ bezradná.„Najmä akí sú bezbranní tí, ktorí tak neochvejne podporovali ďalšie a ďalšie zabíjanie na Ukrajine. Po tom všetkom, ako vojensky sa mierový projekt EÚ správal, koľko peňazí a lásky darovali Ukrajine, sa dnes nikto s EÚ nebaví," dodal premiér s tým, že v EÚ netušia, čo sa deje, ak ide o vzťahy medzi USA a Ruskom, ktoré sú podľa neho rozhodujúce pre ukončenie vojenského konfliktu.„Neviem, či to nevyznieva trochu trápne, keď sa dnes niektoré členské štáty EÚ a inštitúcie EÚ domáhajú miesta za rokovacím stolom o mieri," doplnil Fico. Premiér pokračoval, že prezident USA Donald Trump po dlhom telefonickom rozhovore s prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom aspoň zavolal Volodymyrovi Zelenskému a oznámil mu, čo ho čaká.„Napríklad niečo také nepredstaviteľné, ako sú demokratické voľby. Do EÚ nám nevolá nikto. Predsedovi Európskej rady Európskeho parlamentu nezavolá nikto. EÚ bude musieť rýchlo vytriezvieť z vojenského šialenstva a uvedomiť si, že musí byť suverénna v názoroch a postojoch, aby prežila. Inak ide do hlbokej krízy," vyhlásil premiér s tým, že takáto sebareflexia je to, čo chce strana Smer-SD. V tejto súvislosti poukázal na útoky na stranu Smer-SD , keď hovorí o tom, že Slovensko sa musí pripraviť na novú kvalitu medzinárodných vzťahov.„Nemôžeme zostať stáť ako kamenná kaplnka za dedinou. Jediné, čo vedia, je po stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom urážať jeho a mňa a na základe klamstva o vystúpení z EÚ masírovať ľudí na uliciach. Budú takto kričať, keď Moskvu navštívi americký prezident Trump, čo aj verejne potvrdil?" dodal premiér. Ako uviedol, obetí na ukrajinskej aj ruskej strane mi je ľúto. Podľa jeho slov bolo jasné, že vojna nemá vojenské riešenie.„Napriek tomu vojnoví jastraby v EÚ tlačili Ukrajinu do ďalších a ďalších jatiek," povedal premiér. Fico ďalej upozornil, že Putin bude vo štvrtok spolu s Trumpom rozhodovať, čo sa stane na Ukrajine.„Nikto iný. Putin a Trump. A netreba mať vysokú školu, aby sme pochopili, čo sa udeje. Prezident Trump si od Ukrajiny vypýta naspäť všetko, čo Ukrajine pri podpore vojny dával Biden. Prinúti Európu, aby brala od USA ešte viac plynu a ropy a na konci dňa oznámi spojencom v NATO , že pokiaľ nebudú takí láskaví a nezvýšia brutálne svoje výdavky na obranu, napríklad na päť percent HDP, tak nech láskavo zabudnú na článok päť zmluvy o NATO," vyhlásil premiér a dodal, že Putinovi zostane územie na Ukrajine, ktoré vojensky kontroluje a dostane záruku, že Ukrajina nikdy nebude členom NATO.„A čo Ukrajina? Príde o tretinu územia, nerastné bohatstvo, nikdy nebude v NATO a na jej území budú cudzie armády," dodal premiér s tým, že všetci ostatní budú len asistovať a krajiny EÚ sa budú bezradne pozerať.„Za túto ponižujúcu úlohu si môžeme sami. Tenisovú štvorhru medzi dvojicou Trump, Putin a dvojicou EÚ, Ukrajina vyhrá prezidentský pár presvedčivo 3:0 na sety (6:0, 6:0, 6:0). A najmä zabudnime na existujúci svetový poriadok," dodal predseda vlády. Ako zdôraznil, budúcnosť sa dá predvídať najlepšie vtedy, keď sa na nej začne aktívne pracovať. „A o tom bolo aj moje stretnutie s ruským prezidentom," uzavrel Fico.