Spoločnosť AeroMobil prvýkrát vystaví svoj lietajúci automobil v Číne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. novembra (TASR) - AeroMobil a jeho prvé lietajúce auto, elektrické hybridné vozidlo 4,0 STOL (krátky vzlet a pristátie), bude mať v Číne svoju premiéru. Návštevníci si ho budú môcť pozrieť v dňoch od 5. do 10. novembra 2018 na medzinárodnej výstave China International Import Export v Šanghaji (CIEE).CIEE je celosvetová výstava, ktorá má za cieľ podporiť liberalizáciu obchodu, ekonomickú globalizáciu a otvoriť čínsky trh svetu. Orient International Holding, veľká obchodná skupina, pozvala spoločnosť AeroMobil, aby sa zúčastnila na prestížnej výstave.Podľa odhadu Medzinárodnej asociácie leteckých dopravcov (IATA) Čína nahradí USA a do roku 2022 sa stane najväčším leteckým trhom na svete. Táto krajina je pre AeroMobil veľmi dôležitá, pretože sa stále snaží prichádzať s inováciami v osobnej mobilite a leteckej doprave vo veľkých mestách Ázie.Rýchly vývoj a investície do čínskeho leteckého a automobilového priemyslu sú dôkazom sily tejto ázijskej krajiny a ukazujú jej vplyv na celosvetový rozvoj osobnej dopravy.informoval TASR Juraj Vaculík, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti.Najnovší model v sebe spája to najlepšie z inovácií v automobilovom a leteckom priemysle. Dodržiava bezpečnostné normy, používa ľahké materiály a jeho exteriér je vysoko aerodynamický. Majiteľom dopraje skutočnú slobodu pohybu, a to vďaka hybridnému elektrickému systému, ktorý poháňa vozidlo na ceste a spaľovaciemu motoru, ktorý využíva vo vzduchu. Prvé dodávky môžu zákazníci očakávať medzi rokmi 2020 a 2021 po certifikácii regulačnými úradmi.Spoločnosť je priekopníkom v oblasti vývoja a komercializácie lietajúcich automobilov. Vyvíja najnovšie technológie na výrobu vozidiel pre krátke vzlety a pristátia (STOL) a vertikálne vzlety a pristátia (VTOL).Podľa Vaculíka v budúcnosti budú čínske a ázijské trhy pre osobnú leteckú mobilitu mimoriadne perspektívne. Dnes je prioritou zabezpečiť, aby boli všetky technológie a riešenia bezpečné, spoľahlivé a efektívne. Potrebná je aj spolupráca s regulačnými orgánmi, vládami a mestami. Súčasným cieľom spoločnosti je otestovať a dokončiť prvé vozidlo a uviesť ho na kľúčové trhy po celom svete.