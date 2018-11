Zrážka autobusu s kamiónom si v Turecku vyžiadal dvoch mŕtvych

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 1. novembra (TASR) - Dvaja ľudia zahynuli a 31 ďalších osôb utrpelo zranenia, keď na diaľnici v severnom Turecku narazil vo štvrtok linkový autobus do zadnej časti kamióna. Medzi zranenými je aj niekoľko vojakov, ktorí cestovali k svojej armádnej jednotke, píše tlačová agentúra Anadolu.Dopravná nehoda sa stala neďaleko mesta Tosya, ležiaceho v pričiernomorskej provincii Kastamonu. Na mieste tragédie zomreli obaja vodiči autobusu.Súkromná turecká tlačová agentúra DHA spresnila, že autobus išiel z Istanbulu do mesta Samsun na severnom pobreží Turecka. Nikto zo zranených cestujúcich nebol vo vážnom či kritickom stave.Príčina nehody, v dôsledku ktorej daný úsek diaľnice uzavreli, sa vyšetruje, poznamenáva agentúra AP.Pri dopravných nehodách na neudržiavaných tureckých cestách zomrie podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) ročne až okolo tisícky ľudí. K vysokej nehodovosti v Turecku prispieva aj nekoordinovaný štýl šoférovania a nedodržiavanie pravidiel bezpečnosti na cestách.