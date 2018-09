Spoločnosť Airbnb sľúbila zlepšiť transparentnosť voči zákazníkom

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Salzburg 20. septembra (TASR) - Americká Airbnb sprostredkujúca ubytovanie v podnájme prisľúbila zosúladiť svoje služby so spotrebiteľskými pravidlami EÚ. Zmeny by mali nadobudnúť účinnosť do konca roka 2018, informovala vo štvrtok eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľské otázky a rodovú rovnosť Věra Jourová počas neformálneho summitu EÚ v Salzburgu.Airbnb je pripravená zlepšiť transparentnosť v oblasti cien. Používatelia služby budú vopred informovaní o konečnej cene ubytovania vrátane dodatočných nákladov za čistenie, upratovanie a miestnych daniach.Zákazníci budú mať aj právo žalovať hostiteľa v prípade porušenia ich osobných práv, dodržiavanie ktorých je zaručené zákonom, pripomenula Jourová.Airbnb musí tiež zákazníkov dopredu informovať, či ide o ponuku súkromnej osoby alebo profesionálneho poskytovateľa ubytovacích služieb. Na každého z nich sa totiž vzťahujú iné práva ochrany spotrebiteľa.Airbnb sa zaviazala zaviesť sľúbené zmeny do 18. októbra.Európska komisia (EK) ešte v júli vyzvala spoločnosť Airbnb, aby zosúladila svoje podmienky so spotrebiteľskými pravidlami EÚ a bola transparentnejšia pri prezentácii svojich cien.