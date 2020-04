Spoločnosť Chemes neobnovila dodávky energie pre Nexis Fibers, ministerstvo podalo trestné oznámenie

Ohlásili hromadné prepúšťanie

29.4.2020 (Webnoviny.sk) - Rezort hospodárstva podal v stredu 29. apríla trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Dôvodom je situácia v súvislosti s firmou Chemes a. s. Humenné, ktorá napriek súdnemu opatreniu neobnovila dodávky energií pre spoločnosť Nexis Fibers.Minister hospodárstva Richard Sulík v utorok vyzval predstaviteľov firmy Chemes, aby dodávky energií vo svojom priemyselnom parku znovu sprístupnili.„Žiaľ, táto spoločnosť absolútne ignoruje súdne opatrenie, v ktorom je jasne uvedené, že nesmú odstaviť Nexis Fibers od energie. Teraz môže skončiť na ulici všetkých 400 ľudí, ktorí tam pracujú. Je to jasný príklad nerešpektovania súdu a preto som sa rozhodol konať,“ zdôvodnil Sulík podanie trestného oznámenia. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor ministerstva hospodárstva.Spoločnosť Chemes, a.s. Humenné vlastní priemyselný park, v ktorom sídli firma Nexis Fibers, zaoberajúca sa výrobou priemyselných vlákien.Tá musela po odstavení od energií prerušiť výrobu, hoci spoločnosť získala 14. apríla záväzné neodkladné opatrenie súdu, ktorý uložil spoločnosti Chemes povinnosť zabezpečiť nerušenú a priebežnú dodávku energií a médií na základe týždenných zálohových platieb.To sa však nestalo a zamestnanci Nexis Fibers zostali od pondelka 20. apríla doma, pričom poberali 60 percent platu. Spoločnosť v dôsledku týchto udalostí ohlásila hromadné prepúšťanie, ktoré by sa malo týkať všetkých takmer 400 zamestnancov.Neobnovenie dodávok energií potvrdil agentúre SITA aj výkonný riaditeľ Nexis Fibers Ján Kučeravý. Ako ďalej informoval, v utorok večer zaslali spoločnosti Chemes aj odpoveď na ich protinávrh ohľadom dohody o stanovení cien neregulovaných energií, o ktorých výške sa firmy sporia.Ako uviedol Kučeravý, záväzné neodkladné opatrenie stanovuje ceny týchto energií na základe v minulosti dohodnutých vzorcov, vychádzajú z naposledy dohodnutých cien, zohľadňujú vývoj ceny elektrickej energie a index spotrebiteľských cien od roku 2016. Nexis na základe opatrenia má za energie platiť 2,56 milióna eur ročne.Po rokovaní pritom spoločnosť v návrhu pre Chemes cenu z neodkladného opatrenia zvýšila o 411-tisíc eur ročne na 2,97 milióna eur, čo predstavuje 16-percentné navýšenie.Chemes v protinávrhu žiadal zvýšenie cien oproti neodkladnému opatreniu o 47 percent na takmer 3,78 milióna eur, čo je navýšenie o vyše 1,2 milióna eur za rok. Pre Nexis je však takáto ponuka podľa výkonného riaditeľa neakceptovateľná.„My trváme na našom prvom návrhu, ktorý sme patrične odôvodnili. Pretože to, čo navrhol Chemes, znamená 1,2 milióna eur navyše, na ktoré si nezarobíme a budeme platiť niekomu len za predražené energie,“ skonštatoval Kučeravý.Nexis Fibers pritom podľa Kučeravého ponúka zvýšenie cien na obdobie od mája do konca tohto roka. Chemes požaduje aj doplatenie stanovených cien aj spätne od začiatku roka. Chemes zároveň tvrdí, že eviduje od Nexisu dlh vo výške 6,6 milióna eur, čo spoločnosť označila za klamstvo.„Nexis má voči Chemesu len záväzky spred povolenia reštrukturalizácie v roku 2016, ktoré si Chemes prihlásil do reštrukturalizácie a Nexis ich priebežne a v súlade s reštrukturalizačným plánom spláca. Inak Nexis ani postupovať nemôže, pretože by Chemes nezákonne a protiprávne zvýhodnil oproti iným veriteľom,“ uviedol Kučeravý s tým, že zvyšok údajného dlhu predstavujú fiktívne pohľadávky.„Nexis nemá voči Chemesu žiadne finančné záväzky po lehote splatnosti. Naopak, Nexis Chemesu zaplatil za roky 2019 a 2020 za energie a médiá spolu o milión eur viac, ako odobral,“ dodal Kučeravý.Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj spoločnosť Chemes.