Spoločnosť DefTech: Ako vznikli z modelárskej vášne 10 tonové autá?

31.1.2024 (SITA.sk) -Možno mnohí z nás netušia, ale i naše malé Slovensko sa môže pochváliť výskumom a talentmi, ktoré posúvajú hranice možností a zviditeľňujú našu krajinu. Napríklad výskum a vývoj elektroniky a obrnených vozidiel, ktoré sa dokázali presadiť i vo svete, prebieha vo firme DefTech vo Vlkanovej pri Banskej Bystrici. Spoločnosti sa podľa jej výkonného riaditeľa Miroslava Suru podarilo viacero úspechov, ktoré vo svete nemajú obdoby.Spoločnosť vznikla, resp. bola založená Ing. Marošom Hudobom v roku 2014 ako spoločnosť zaoberajúca sa výskumom a vývojom systémov bezpilotných lietadiel (UAV) a špeciálnej elektroniky, s ktorými sa snažila presadiť na domácom a zahraničnom trhu. Smerovanie spoločnosti do veľkej miery odráža a formuje požiadavka trhu, resp. predpoklad budúceho záujmu. S vývojom UAV sme však trochu predbehli čas, pretože trh ešte v tej dobe nebol pripravený na tieto systémy, avšak dnes je situácia iná a spoločnosť DefTech sa ďalej zaoberá vysokošpecializovanými elektronickými zariadeniami pre elektronický boj.Základná myšlienka výroby obrnených vozidiel vznikla pred desaťročiami a pramenila zo záľuby majiteľa spoločnosti Ing. Maroša Hudobu v RC modeloch. Následne prišiel na stôl nápad urobiť niečo ozajstné, a teda obrnené vozidlá. Modelárska vášeň tak prerástla do modelov reálnej veľkosti a do vybudovania výrobnej spoločnosti.Vozidlá vynikajú najmä svojim výkonom a nosnosťou, vďaka čomu môžu integrovať systémy, ktoré sú štandardne integrované vo vozidlách vyššej kategórie 6x6, 8x8 alebo aj pásové vozidlá. Ich výnimočnosť spočíva v unifikácii veľkého množstva spoločných dielov a ich modularite.Určite si svoje uplatnenie nájdu aj v iných zložkách a inom než armádnom využití aj napriek skutočnosti, že prioritné určenie našich vozidiel je dané. Napríklad políciou využívané vozidlá pri demonštráciách alebo vozidlá na prevoz peňazí a tiež v prípade prevozu dátových úložísk a serverov. A samozrejme vďaka vynikajúcej prejazdnosti je ich možné využiť na evakuačné, vyslobodzovacie a iné záchranné misie.Túto tému by sme ešte v tomto roku nechceli otvárať, nakoľko je potrebné chrániť priemyselnú využiteľnosť našich riešení a na niektoré riešenia budeme žiadať ochranu prostredníctvom patentu.To, že sme sa dokázali presadiť v celosvetovej konkurencii a dokázali si zachovať flexibilitu z pohľadu prispôsobenia sa špeciálnym požiadavkám.Najväčšou hodnotou a základom spoločnosti sú ľudia, na ktorých staviame a s ktorými budujeme budúcnosť spoločnosti. Stroj kúpite, ale človeka nie. Naša výroba sa okrem toho realizuje v priemyselnom parku HMC Technologický park Vlkanová , kde využívame výhradne obnoviteľné zdroje energie.Tu sa stretávajú dva príbehy, ktoré zrkadlia úspešnosť našej spoločnosti. Jeden príbeh je dlhodobá udržateľnosť výrobnej kapacity spoločnosti, ktorú v súčasnosti intenzívne budujeme a zároveň druhý príbeh, kde dochádza k tzv. transferu technológie, kedy za dodržania presne stanovených transferových, licenčných, výrobných a logistických procesov vznikajú nové kapacity v krajinách, ktoré nemajú záujem len o kúpu produktu.Toto sú naše dve najsilnejšie stránky a tiež dlhodobý cieľ spoločnosti.Z pohľadu plánovaného rozširovania spoločnosti v blízkej budúcnosti DefTech bude aktívne vyhľadávať profesionálov s rôznym zameraním konkrétne od zamestnancov vo výrobe, tak aj posilnenie nákupného, technického, obchodného či ekonomického oddelenia. Z pohľadu kvality a osobného rastu budeme hľadať tých najlepších a vždy sa budeme snažiť vytvoriť pre nich čo najlepšie možné podmienky.Your mission is our vision, čiže vaše poslanie je naša vízia.