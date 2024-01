Najefektívnejšie je vyrábať elektrinu tam, kde sa aj spotrebuje

31.1.2024 (SITA.sk) -Ruská agresia, energetická kríza, skoky v cenách energií, toto všetko spôsobilo, že mnoho majiteľov rodinných domov dnes zvažuje fotovoltiku. V neposlednom rade ide o čistejší zdroj energie: aj Európska únia deklaruje záujem o rozširovanie podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe, v prípade Slovenka by mal byť tento podiel v roku 2030 na úrovni 35%. Jedným zo spôsobov, ako zvýšiť tento podiel je práve využívanie fotovoltických riešení.Záujem na Slovensku je obrovský. Len Západoslovenská distribučná (ZSD) vlani spracovávala 10násobne viac žiadostí o pripojenie malých fotovoltických zdrojov ako v predchádzajúcom období. Spolu pripojila už 17 tisíc takýchto zdrojov s celkovým inštalovaným výkonom 105 MW. Tento výkon, jednoducho vysvetlené, predstavuje takmer štvrtinu nominálneho výkonu jedného bloku jadrovej elektrárne. ZSD vníma v rámci svojho programu ESG zameraného na udržateľné a etické podnikanie pripájanie fotovoltiky ako jednu zo svojich priorít.ktorému vlani spoločnosť Západoslovenská distribučná pripojila do sústavy fotovoltické riešenie. Čo jeho motivovalo k rozhodnutiu zainvestovať do takéhoto riešenia? "."Investíciu do fotovoltického riešenia je potrené brať v dlhodobom meradle, jej návratnosť sa pohybuje v závislosti od samotného riešenia v rozmedzí 7 až 10 rokov, pričom vďaka dotačným schémam môže byť návratnosť nižšia. Aj samotná distribučná spoločnosť upozorňuje, že je veľmi dôležité správne nadimenzovanie fotovoltického riešenia. To je dôležité tak z pohľadu zákazníka, ako aj z pohľadu distribučnej sústavy. Najoptimálnejšie riešenie pre zákazníka je také, pri ktorom čo najviac vyrobenej elektrickej energie spotrebuje v rovnakom mieste a v rovnakom čase ako je samotná inštalácia fotovoltického riešenia. Vtedy je aj ekonomická návratnosť takéhoto riešenia najvýhodnejšia.doplnil pán Miloš.Napriek nárastu dopytu zákazníkov po pripojení panelov ZSD tento nápor zvláda a je pripravená na rastúce požiadavky aj v budúcnosti. Vzhľadom k tomu, že záujem o inštalovanie fotovoltickcých riešení sa zvýšil nárazovo, reagovať musela aj distribučná spoločnosť. V minulom roku sa podarilo celý proces pripájania týchto zdrojov do distribučnej sústavy presunúť do online prostredia a prebieha cez aplikáciu e-Žiadosti , čím je na jednej strane jednoduchší, lebo sa eliminujú chyby v jednotlivých krokoch. Zároveň sa výrazne skrátil čas celej realizácie fotovoltického riešenia.Informačný servis