Spoločnosť Envipco rozširuje svoje pôsobenie na Slovensku

15.11.2021 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť Envipco disponuje už takmer 40-ročnými skúsenosťami a je expertom v tejto oblasti v globálnom meradle. Spoločnosť ponúka mnoho inovatívnych a dlhodobo využiteľných zálohových automatov, ako je napríklad riešenie Flex, najkompaktnejšie zariadenie na trhu pre zálohovanie PET fliaš a plechoviek, s rozlohou len pol metra štvorcového. Na druhej strane je dostupný zálohový automat Quantum, ktorý je zas najrýchlejším zariadením na hromadný zber s rýchlosťou až 100 nádob za minútu a s kapacitou viac ako 25-tisíc nápojových obalov. Spolu s niekoľkými stredne veľkými zálohovými automatmi tak dokáže spoločnosť Envipco ponúknuť riešenia pre akúkoľvek maloobchodnú predajňu bez ohľadu na jej veľkosť, s využitím v interiéri aj exteriéri.V súčasnosti sa na Slovensku ročne distribuuje až 1 miliarda plastových fliaš a viac ako 350 miliónov plechoviek, z čoho je separovaných a recyklovaných len 60 %. Ministerstvo životného prostredia si stanovilo cieľ dosiahnuť do konca roka 2025 úroveň aspoň 90 %. Podľa prieskumu, ktorý zverejnilo MŽP SR[1], 86 % Slovákov podporuje myšlienku vratných nápojových obalov, 96 % nemá problém zaplatiť za nápoj vyššiu cenu vo forme zálohového poplatku. Záloha bola stanovená na 15 centov za každú PET fľašu alebo plechovku.Podľa, viceprezidenta spoločnosti Envipco pre rozvoj podnikania v Európe, je Slovensko pre Envipco dôležitou krajinou: "Keďže pôjde o prvý z trhov, kde bude v roku 2022 zavedený do prevádzky zálohový systém PET fliaš a plechoviek, bude toto obdobie náročné pre všetkých, ktorí sa na ňom podieľajú a my sme pripravení ich podporiť, kde vieme. Nielen rozšírením nášho tímu na Slovensko, ale aj celým európskym tímom odborníkov, vrátane našich dvoch výrobných závodov.""S naším sortimentom vysoko kvalitných produktov vieme podporiť všetky typy maloobchodníkov vhodným riešením, ktoré zabezpečí bezproblémovú integráciu zálohového systému v rámci prevádzky s ohľadom na všetky vyžadované aspekty. Nezáleží na tom, či ide o potraviny, supermarkety, hypermarkety alebo nákupné centrá, vieme, čo je pre vás vhodné a radi vám pomôžeme. Všetkých srdečne pozývam na návštevu nášho showroomu v Bratislave," dodáva, riaditeľ slovenskej pobočky spoločnosti Envipco.Pre viac informácií o spoločnosti Envipco neváhajte kontaktovať slovenské zastúpenie prostredníctvom emailu na ladislav.prochazka@envipco.com [1] https://minzp.sk/spravy/2019/februar/podla-prieskumu-je-drviva-vacsina-obyvatelov-slovenska-za-zalohovanie-pet-flias-plechoviek.html Informačný servis