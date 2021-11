Európska únia stupňuje tlak na Bielorusko, na Lukašenkov režim uvalila nové sankcie

Rastúce napätie na hraniciach

Nová migračná trasa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.11.2021 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) v pondelok vystupňovala tlak na Bielorusko uvalením nových sankcií na režim prezidenta Alexandra Lukašenka a ďalšie osoby, ktoré obviňuje z napomáhania pri „hybridnom útoku“ s použitím migrantov na svojej východnej hranici.Spoločenstvo 27 krajín už na bieloruské úrady a vysokých predstaviteľov uvalilo štyri súbory sankcií v súvislosti so spornými prezidentskými voľbami, ktoré Lukašenkovi vlani v auguste priniesli ďalší mandát, a následnými zásahmi bezpečnostných zložiek proti pokojným demonštrantom.Vzhľadom na rastúce napätie na hraniciach Bieloruska s Poľskom, Lotyšskom a Litvou ministri zahraničných vecí únie sankčné opatrenia rozšírili na bieloruské letecké spoločnosti, cestovné kancelárie a ďalšie osoby obvinené zo spolupráce pri prevozoch migrantov do Minska.„Pondelňajšie rozhodnutie odráža odhodlanie Európskej únie čeliť zneužívaniu migrantov na politické účely. Potláčame túto neľudskú a nezákonnú prax,“ uviedol šéf európskej diplomacie Josep Borrell.Dokončenie zoznamu osôb, ktorým zmrazia majetok a budú mať zákaz vycestovať do únie, sa očakáva v najbližších dňoch.Na východných hraniciach Európskej únie (EÚ) uviazli tisícky ľudí, ktorých tam podľa európskych lídrov pod falošnými prísľubmi nalákal práve bieloruský režim. Poľsko, Litva a v menšej miere aj Lotyšsko sa v posledných mesiacoch sťažujú na nezvyčajne prudký nárast počtu migrantov prevažne z Blízkeho východu a Afriky, ktorí sa snažia prekročiť ich hranice z Bieloruska a dostať sa ďalej do západnej Európy.Všetky tri krajiny a Európska únia vina bieloruského prezidenta z vytvorenia novej migračnej trasy s cieľom destabilizovať spoločenstvo európskych krajín v odvete za sankcie Západu.