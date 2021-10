Spoločnosť FinGO.sk získala investíciu za milióny eur od Enterprise Investors, očakáva vysoký obrat

Deväť fondov

eur.

Odlišný biznis model

Dôvodom investovania do spoločnosti FinGO.sk je to, že ich biznis model sa od konkurencie na trhu finančného sprostredkovania líši tým, že prepája systém online predaja s vlastnou sieťou maklérov. Práve tento model je v západnej Európe podľa Enterprise Investors úspešnejší ako tradičný spôsob finančného sprostredkovania.

20.10.2021 - Spoločnosť FinGO.sk získala investíciu za viac ako 19 miliónov eur od investičného fondu Enterprise Investors. Počas nasledujúcich troch rokov plánuje firma na Slovensku a v Česku podľa jej vyjadrení investovať do rozvoja viac ako 30 miliónov eur, vďaka čomu do troch rokov očakáva obrat 100 miliónov eur.Enterprise Investors získa v spoločnosti FinGO.sk minoritný podiel. Spoločnosť FinGO.sk so svojou digitálnou platformou začiatkom októbra ohlásila vstup aj na český trh.Enterprise Investors (EI) sú jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe.Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorili deväť fondov s celkovou hodnotou viac ako 2,5 miliardy eur. Doteraz investovali 2,1 miliardy eur a ukončili investície v objeme 4,2 miliardyFinGO.sk ako samostatný finančný agent pôsobí na Slovensku od roku 2018. V minulom roku spoločnosť rástla takmer o 40 percent a dosiahla obrat na úrovni 13,833 miliónov eur.